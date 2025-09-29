Leonardo DiCaprio paseó con su novia y sorprendió a todos en Nueva York: ¿qué hizo?

Leonardo DiCaprio volvió a llamar la atención mediática luego de haber sido sorprendido junto a su pareja, Vittoria Ceretti, en un paseo por las calles de Nueva York. El actor sorprendió al mostrarse en público con gestos de afecto hacia la modelo italiana, algo poco habitual en su historial de relaciones.

La pareja había sido fotografiada en distintos eventos de renombre, como la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en Venecia, pero en esta ocasión lo hicieron en un contexto mucho más cotidiano. Luego de semanas de viajes internacionales para promocionar su nueva película, DiCaprio regresó a Estados Unidos y se reencontró con su novia en una salida relajada que no pasó desapercibida.

Su aparición generó comentarios no solo por lo inusual del gesto, sino también porque ambos se mostraron cómodos pese a la presencia de paparazzi . Entre compras y una parada para tomar café, dejaron ver una faceta más cercana y espontánea de su relación.

El pasado 23 de septiembre, Leonardo DiCaprio y Vittoria Ceretti fueron fotografiados mientras recorrían tranquilamente las calles de Manhattan. La pareja disfrutó de una salida que incluyó una tienda de regalos y una cafetería, momento en el que fueron vistos caminando de la mano, un gesto poco común en la vida pública del actor.

El protagonista de Once Upon a Time in Hollywood, de 50 años, eligió ropa deportiva para la ocasión: shorts cómodos, sudadera gris con capucha, zapatillas blancas, gorra negra y mascarilla, aunque eso no impidió que fuera reconocido de inmediato. Vittoria, de 27 años, se inclinó por un look minimalista con pantalones negros de pierna ancha, camiseta blanca de manga larga, bolso al hombro, gafas oscuras y calzado a juego.

Aunque los fotógrafos los siguieron durante gran parte del recorrido, la pareja mantuvo la calma. En un tramo decidieron soltar sus manos, aunque en general se mostraron serenos y disfrutando de la caminata. Este detalle llamó la atención, ya que DiCaprio suele evitar muestras públicas de afecto en sus relaciones sentimentales, algo que en esta ocasión decidió dejar de lado.

Di Caprio novia The Grosby Group

Su relación, que ya supera los dos años, fue confirmada públicamente por Vittoria en una entrevista con Vogue el pasado marzo, aunque sin mencionar de manera explícita el nombre del actor. En ese lugar habló de la solidez de su vínculo, destacando que la confianza y el amor son la base para enfrentar la exposición mediática.