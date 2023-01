León Gieco: "La cultura es una gran inversión para el Gobierno, para otros es un gasto"

"Este es un lugar emblemático y además en este gobierno se llevan a cabo actividades permanentes, cosa que no pasó en otros gobiernos. Lo mismo pasa en Tecnópolis. No sé por qué en otros gobierno no hay tantas actividades culturales. No les surge, no quieren, no les gusta o no las saben hacer, no se, pero con este gobierno funciona perfecto el CCK y Tecnópolis. Ambos lugares están llenos de gente y llenos de cultura permanentemente, todo gratis", destacó el autor de grandes obras como Solo le pido a Dios, Los Salieris de Charly, Bandidos Rurales, entre otros éxitos.

En ese sentido, Gieco destacó que la cultura es "una gran inversión" y "es la sonrisa". Sin embargo, recordó que en el gobierno de Mauricio Macri fue considerada "como un gasto".

"Si tenés presidentes empresarios, la cultura se toma como un gasto. En cambio en un gobierno más sensibles se toma como una inversión".

Sobre el final de la conversación, el cantante mostró su felicidad por haber participado del homenaje y contó que pudo sacarse una foto con Lula para sumar a la colección de fotos que tiene con presidentes Latinoamericanos.

"Ya tenía fotos con Correa, Boric, Evo, Dilma. Ahora tener una foto con Lula, estar en un mismo lugar con él y cantarle una canción a Lula me resulta muy emotivo", indicó.

Por último, consultado por las elecciones presidenciales de octubre, Gieco le pidió al pueblo argentino que voten "coherentemente.

León Gieco en el Concierto de la hermandad argentino brasileña