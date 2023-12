Ideal para el calor: Laurita Fernández posó con una microbikini estampada que es la moda del verano

Laurita Fernández lució una microbikini con un toque vintage , complementada con accesorios clásicos de verano que definen la moda del 2024. Mientras se prepara para participar del musical "Legalmente Rubia", la bailarina no deja de lado su influencia en el mundo de la moda, compartiendo sus elecciones de estilo en Instagram y marcando las tendencias para la próxima temporada.

Laura Fernandez microbikini Instagram

En las redes, la imagen de Laurita Fernandez, relajada junto a la pileta y sin el pareo, tuvo una gran repercusión entre sus seguidores. En esa ocasión eligió una bombacha clásica estilo vedetina que combinó con su corpiño. Los comentarios y "me gusta" no se hicieron esperar, mostrando que su capacidad para establecer tendencias sigue tan vigente como siempre.

Laura Fernandez microbikini Instagram

Stephanie Demner mostró las microbikinis tendencia de la temporada: estampadas, tricolores y más

Stephanie Demner repasó sus mejores microbikinis del año. En su perfil de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, la modelo mostró su pasión por la moda de playa, marcando tendencias con cada publicación. La influencer sigue marcando el ritmo de la moda con sus mejores trajes de baño, los cuales abarcaron una gran variedad de estilos y colores. En uno de sus últimos posteos repasó sus favoritos, que seguramente serán los más elegidos para la próxima temporada.

La modelo se mostró disfrutando de un crucero bajo el sol, vistiendo una microbikini de estilo vintage de dos piezas, con un top semi-triangular y una bombacha en la parte inferior de tiro alto, adornado con detalles plateados en forma de corazón. Además, le sumó unos anteojos de sol y eligió tener el pelo atado. Completó su look con un collar y aros en forma de relámpago.

Stephanie Demner Microbikini Instagram

Demostrando su gusto por el negro, compartió otro diseño. En otra de las fotos se mostró con una microbikini de dos piezas con un corpiño con molde triangular y tiras cruzadas sobre el abdomen. Para la parte inferior optó por una bombacha colaless ultracavada con tiras ajustables, también con detalles de una arandela con forma de corazón plateado. También se la pudo ver con unos anteojos de sol para completar su look.

Stephanie Demner Microbikini Instagram

En otra de las imágenes, lució este mismo diseño en un vibrante rosa chicle, color que marcó tendencia durante todo el 2023.

Stephanie Demer Microbikini Instagram

Las microbikinis estampadas son otro de sus estilos preferidos. En una ocasión, posó con un conjunto de dos piezas con un corpiño rectangular fruncido y tiras cruzadas, junto con una bombacha de tiro alto y tiras ajustables, presentando un estampado rosa con figuras abstractas en tonos más oscuros.

Stephanie Demer Microbikini Instagram

Siguiendo su tendencia por los colores llamativos, sorprendió con un conjunto de dos piezas en tonos pasteles como lila, verde, naranja y rosa, sobre una base off white. En esta ocasión, la microbikini contó con un diseño clásico con un corpiño con molde triangular y una bombacha colaless.

Stephanie Demer Microbikini Instagram

También optó por un modelo similar, pero con base negra, compuesto por un corpiño con molde triangular y una bombacha colaless con tiras ajustables.

Stephanie Demer Microbikini Instagram

El animal print es otro de sus favoritos, y no dudó en posar con un conjunto de dos piezas con estampado de leopardo en tonos marrones. Con un trago en la mano, se mostró con un corpiño con molde triangular y una bombacha colaless de tiro bajo.

Stephanie demer microbikini animal print Instagram

Finalmente, sorprendió con un traje de baño enterizo tricolor en tonos verde agua, violeta y coral, con un diseño ajustado que incluye aberturas en el escote y abdomen, y una parte inferior colaless.

Stephanie Demner Microbikini Instagram

La publicación generó una gran interacción, con miles de "Me gusta" y comentarios por parte de sus seguidores que elogiaron todos sus looks. Stephanie Demner, a través de sus looks y estilo, se afianza como una referencia en la moda de playa, marcando tendencia y llamando la atención de sus fans.