Las picantes críticas a Yanina Latorre en Duro de Domar

En la misma línea, se expresó María Fernanda Callejón: "Fui compañera, pero no era parte del staff estable. Me conozco con Yanina hace muchos años. Cuando empezamos a trabajar empecé a notar mucha pica con Estefi Berardi. ¡Yanina es muy brava! Tiene un manejo de todo lo que es información, es muy funcional y muy amiga de Angel de Brito".

La actriz dejó en claro que no le gusta la postura que toma Latorre sobre sus compañeras: "La veo un poquito sacada. Nos tiene acostumbrada a esto y no me parece que sea muy sorora. No me parece un juego que esté bueno". Luego, no dudó: "Tiene un ego que se lo admiro, es impresionante. Es funcional a los medios, más cuando alguien la banca como Angel de Brito".

Estefi Berardi y Yanina Latorre Redes sociales

"Tengo un mal recuerdo"

El militante libertario Carlos Maslatón le pidió la palabra a Pablo Duggan para poder opinar sobre Yanina Latorre y, de inmediato, sorprendió a todos los integrantes del panel de Duro de Domar.

"La conozco desde 1994. Es una chica excelente, pero tengo un mal recuerdo porque conviví con ella un año entero en una mesa de dinero. Fuma todo el día y solo de verla me hace doler la cabeza de todo lo que fumaba en un lugar cerrado", remató el abogado.