Yanina Latorre sobre los chats entre Federico Bal y Estefi Berardi: "Esta chica se autoincriminó"

En el programa Argenzuela en C5N, Latorre tuvo un mano a mano con Jorge Rial y detalló cómo llegó la información que difundió en LAM en América con Ángel de Brito. " Yo ni en pedo salgo a hablar algo así si no tengo los chats, las capturas. Me molesta de Estefi que me dijo mentirosa y me desacreditó cuando yo tengo las pruebas y eso me jodió", sostuvo .

La panelista de LAM insistió: "Nunca pensé en contar un chat de ella y fue Marcela Tauro quien insinuó que esta chica era una de las mujeres de Fede". Reveló que Fernando Burlando llamó a la productora y al canal de parte de Berardi para que se callara. "Esta chica se autoincriminó sola. No llamó a mi teléfono sino que fue bien arriba para que me callen", reveló.

En cuanto a las pruebas de las infidelidades aseguró que "nunca pensé en mostrar los chats y hablé de gente que está en el ambiente y chicas que son solteras" y agregó: "A la gente que conozco que está en esos chats no la voy a nombrar. Recibí muchos llamados que no contesté a propósito para no meterme en eso de 'che no lo cuentes' o 'por favor no me nombres' y no las voy a nombrar".

Latorre habló sobre la doble vida de Federico Bal

Yanina Latorre se refirió al problema "patológico" que tiene Federico Bal con las relaciones paralelas en las que fue nombrada Claudia Albertario, y opinó: "El tipo que "sistemáticamente caga mujeres y tiene historias paralelas porque no es sólo un polvo", apuntó.

"Tuvo una historia paralela, de doble vida, durante 4 años, con vínculos y relaciones duraderas. No se como este hombre puede dormir tranquilo", y recalcó que es otra historia próxima a contar.

La panelista reveló que en medio de estas acusaciones todavía no habló con el protagonista pero se aseguró de aclarar a quien refuta su información que "lo que yo digo siempre es verdad, grabé absolutamente todo, los chats y las capturas".