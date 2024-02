Las microbikinis de la moda: cuáles fueron los modelos que lució Leti Siciliani en sus vacaciones

En una reciente publicación desde Villa La Angostura, la actriz exhibió una microbikini bicolor que capturó todas las miradas. El diseño, que abraza la tendencia de los contrastes en blanco y negro , se inspira en la estética retro con un toque de modernidad. El top, de forma ovalada, y la parte inferior, de corte alto recuerda a las apariencias de los años 5. Por otro lado, los detalles en off white aportan un contraste elegante que combina a la perfección con el resto del look, que contó además con unos anteojos de sol y una gorra..

Leticia siciliani microbikini negra Instagram

En otro momento de su viaje, se la pudo ver vistiendo un conjunto donde le dio lugar al tono pastel, uno de las favoritos de las famosas. La influencer compartió una imagen luciendo un conjunto en lila pastel, con un corpiño rectangular tipo top y una bombacha colaless, demostrando su preferencia por los colores suaves y las texturas que evocan la sensación de confort. Este look, perfecto para los días de relax y sol, refleja su habilidad para marcar tendencia.

Siciliani leticia microbikini Instagram

La reacción de sus seguidores no se hizo esperar, llenando su perfil de elogios y comentarios positivos. Las publicaciones de Leticia Siciliani no solo muestran su buen gusto y sentido de la moda, sino que también consolidan su posición como una verdadera influencer en el ámbito digital. Sus elecciones de microbikinis, ya sean en tonos pasteles, bicolores o metalizados, no solo marcan tendencia, sino que también inspiran a sus fans por innovar en estos estilos, reafirmando su rol como ícono de moda en Instagram.

Emily Ratajkowski sorprendió en las playas de Miami con una microbikini de hilo ideal para el calor

Emily Ratajkowski impactó con una microbikini durante sus días de descanso en Miami. La modelo se mostró disfrutando del sol y la arena junto a sus amigos, mientras fue fotografiada por la prensa. La también actriz eligió para la ocasión un diseño vanguardista de microbikini de hilo en amarillo, adornado con un estampado colorido, que realzó su figura. Este look, perfecto para las cálidas temperaturas de Florida, le permitió deslumbrar con su estilo audaz y sus seguidores reaccionaron.

En una tarde de playa, la modelo se presentó inicialmente con un elegante minivestido de animal print y detalles de encaje, una prenda que más tarde dejó a un lado para revelar el llamativo traje de baño que llevaba debajo. El conjunto contó con un corpiño con tiras en el medio del escote y una bombacha de tiro alto. Ambas piezas estuvieron cargadas de hilos que formaron parte del estilo de su outfit.

Accesorios como unos lentes de sol de gran tamaño y arracadas plateadas completaron su look de playa, dejando en claro su conocimiento sobre gustos y moda. Acompañada de amigos, la actriz de "Gone Girl" aprovechó el ambiente relajado para broncearse y disfrutar del lugar.

emily ratajkowski Instagram

Sin aplicar maquillaje y dejando su pelo al aire libre, Emily Ratajkowski marcó tendencia con su look. Esta visita a Miami le sirvió para refugiarse del frío de Nueva York, lugar donde reside. Su elección de una microbikini no solo muestra su gusto por este tipo de prendas, sino también recuerda su protagonismo en la industria al ser diseñadora de su propia marca de trajes de baño. Luego de un 2023 intenso a nivel laboral, se prepara para los nuevos lanzamientos de la próxima temporada.