Extrañando el calor: Leti Siciliani recordó el verano con una microbikini roja tendencia de la temporada

"Unas ganas", escribió en el texto de la publicación Leti Siciliani, dejando ver una alta dosis de nostalgia al extrañar cómo se encontraba en el verano cuando pasó unos días en el Caribe como parte de sus vacaciones. Varias famosas recuerdan sus momentos bajo el sol esperando pronto poder volver a estar cerca de alguna pileta o playa para disfrutar las temperaturas altas del verano.

Leticia Siciliani Microbikini Instagram

Karina Jelinek se lució con una microbikini estampada ideal para el verano

Karina Jelinek publicó un reel en donde se la vio luciendo una microbikini taparrabos estampada y pañuelo en la cabeza. La modelo estrenó este diseño diminuto con diseños estilo gipsy, al que le sumó un bodychain en el abdomen, uno de los accesorios más usados en el año. Este video lo tomó mientras aprovecha su estadía por las playas de México, desde donde mantiene al día a sus seguidores compartiendo cada instante de sus tardes de sol.

Instalada en Cabo San Lucas, la influencer mostró por medio de historias en su cuenta de Instagram, algunos momentos de su día en donde se pudieron ver paisajes y fotos vistiendo este traje de baño XXS. A orillas del mar, se fotografió vistiendo una microbikini blanca con estampado azul de estilo gipsy.

microbikini estampada karina jelinek Instagram

Este conjunto contó con un corpiño triangular de breteles finos y una bombacha taparrabos. A su look además le sumó un bodychain, uno de los accesorios protagonistas de la temporada. También formó parte de su outfit un pañuelo blanco con letras negras anudado en la cabeza.

Por último, completó su look de verano, un peinado de dos trenzas y la elección de no mostrarse con maquillaje. El posteo sumó miles de "me gusta" y comentarios que elogiaron su pose y el mar en donde se encuentra descansando luego de un agitado comienzo de año.