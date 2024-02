Leti Siciliani se sumó a la moda y disfrutó del sol en microbikini bicolor blanca y negra

Desde las pintorescas playas de Villa La Angostura, la actriz se mostró con un conjunto que remite a la elegancia de los años 50, con un corpiño ovalado y una bombacha de tiro alto, ambos en negro adornados con detalles en off white que aportan un contraste con mucho estilo.

Este look, inspirado en la moda vintage, se complementó perfectamente con accesorios contemporáneos como una gorra deportiva gris y lentes de sol rectangulares negros.

Leti Siciliani microbikini rio Instagram

La publicación demostró el gusto que tiene Leti Siciliani por la moda, como así también su sentido del humor. La actriz escribió en el texto del posteo: “Todo era risas hasta que la corriente se llevó la chancleta y me tuve que meter”, a lo que luego agregó: “Dato: sumé la buena acción del día y salvé la de otra pobre alma que se había resignado a perderla”.

La publicación reunió más de 15 mil "me gusta" y una gran cantidad de comentarios positivos. La influencer es una de las personalidades más queridas del mundo del espectáculo y cuenta con miles de fans que la apoyan y elogian cada uno de sus looks y experiencias.

Leti Siciliani microbikini rio Instagram

Leti Siciliani microbikini rio Instagram

Pampita volvió a posar en Miami con una microbikini tricolor que se lució en la pileta

Pampita vistió una microbikini tricolor que es una de las nuevas tendencias del verano. La modelo recurrió a un diseño que está siendo muy elegido entre las famosas en este inicio de año. Este tipo de traje de baño cuenta con una apuesta muy audaz, a la que la influencer le agregó su estilo que decidió mostrar en su perfil de Instagram.

Luego de su paso por Punta del Este y Cancún, la modelo llegó a Miami. Dese sus playas, posó para mostrar su look que incluyó una microbikini que contó con un corpiño con molde triangular y una bombacha colaless de tiro bajo.

Pampita microbikini Instagram

La mediáticade esta manera se sumó a la moda de los conjuntos de tres colores al combinar tonos colorados, fucsias y violetas. Como es habitual en sus outfit, incluyó breteles que sostuvieron ambas piezas.

Pampita microbikini Instagram

La modelo aprovechó el calor para disfrutar de la pileta con un look que incluyó además de su traje de baño, unas elegantes gafas de sol y un sombrero, un combo que suele elegir cada vez que decide fotografiarse bajo el sol. Nuevamente marcó tendencia con su look y miles de sus seguidores dejaron su apoyo con un "me gusta" o con comentarios, en donde elogiaron su apuesta.