Las 3 series de Netflix para no parar de reír que tenés que ver

Es una serie de televisión española cómica creada por los hermanos Alberto y Laura Caballero para el gigante del streaming. Se estrenó el 30 de diciembre de 2022 y fue una de las más vistas en España. Dirigida y producida por sus creadores Laura y Alberto Caballero, esta ficción se compone de 10 episodios con una duración de entre 30 a 40 minutos cada uno.

La historia se centra en Pedro, Luis, Raúl y Santi, un grupo de amigos que rondan los cuarenta años que se conocen de toda la vida y se empiezan a sentir perdidos en la nueva era del empoderamiento femenino, mientras luchan por adaptarse, cada uno a su propia y caótica manera.

En plena crisis de la masculinidad, estos amigos no solo perderán su trono, privilegios e identidad. Sino que tendrán que aprender a convivir en una sociedad con nuevas reglas que los golpea exponiendo su patetismo.

Esta divertida comedia tiene a los siguientes actores como protagonistas: Fernando Gil, Raúl Tejón, Gorka Otxoa, Fele Martínez y Kira Miró entre otros.

Es una sitcom realizada en Argentina, versión nacional de la original estadounidense Married with Children, que se transmitió originalmente entre 2005 y 2006 por el canal Telefe. En la plataforma se pueden ver los 212 capítulos de la serie completa, que actualmente se sigue emitiendo ininterrumpidamente sus repeticiones en el canal abierto.

La trama se centra en la vida cotidiana de una familia disfuncional de clase media-baja, llamada los Argento, y la de sus vecinos de clase media-alta, los Fuseneco. Teniendo que sobrevivir en Bajo Flores, un barrio de Buenos Aires con el bajo sueldo del padre de familia, las extravagancias de la madre, la torpeza de los dos hijos, y a sobrevivir a las desventuras con sus propios problemas de por medio.

Estos son los destacados actores que forman parte de esta imperdible comedia: Guillermo Francella, Florencia Peña, Luisana Lopilato, Darío Lopilato, Érica Rivas y Marcelo de Bellis.

Es una comedia romántica de Colombia de la cadena RCN y de Telemundo. Con un total de 85 episodios, esta serie está basada en la telenovela homónima de 2006, que fue producida y creada por Fernando Gaitán, y bajo la dirección de Israel Sánchez.

La trama se centra en Alejandra Maldonado y Rafael Méndez que vienen de mundos opuestos y protagonizan un romance poco común a causa del destino. Un accidente automovilístico marca sus destinos y, a partir de ese día, sus vidas no son las mismas.

El choque, de grandes proporciones, deja una deuda millonaria y surge un contrato que los ata y los pone a prueba, formándose una relación de amor y odio que crece cada día más. Luego de ese primer encuentro tortuoso, se van a poder ver momentos alocados, celos, encuentros, desencuentros y una sed de venganza que los pondrá a prueba.

Embed - Official Trailer | Hasta que la Plata Nos Separe (Until Money Drives Us Apart) | Telemundo