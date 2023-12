Las 10 mejores series nuevas de 2023

Una selección de lo mejor de la televisión y plataformas que se estrenó en Argentina durante el año calendario: desde la esperada y aclamada The Last Of Us hasta dos o tres sorpresas en la última parte del año.

Gran trabajo de guionistas, director y ni hablar de Neil Druckmann, el creador del videojuego que también estuvo involucrado en el desarrollo de la serie. De lo mejor del año sin dudas. Está disponible en HBO Max.

The Last of Us | Tráiler oficial | Español subtitulado | HBO Max Del ganador del Emmy y creador de Chernobyl, y el creador del galardonado videojuego, la nueva serie HBO Original ya disponible completa en HBO Max. HBO

El enjambre

Posiblemente sea la serie más interesante de este año el tema que expone, de la manera que lo hace y cómo los actores, liderados por Dominique Fishback, lo llevan a cabo. Básicamente la serie se centra en Dre, una joven muy fan de una cantante que hará lo que sea por asistir a sus conciertos, pero también dispuesta a enfrentar a cualquiera que discuta la calidad de su música o cualquier aspecto de la existencia de su artista amada. Esto la lleva a extremos bastante realistas y eso hace a la serie y al tema que aborda más crudo, pero cercano. Un trabajo de dirección, la construcción estética y actuaciones para destacar. Está en Prime Video.

Enjambre - Tráiler Oficial | Prime Video España De los co creadores y productores ejecutivos Janine Nabers y Donald Glover, Enjambre, sigue a Dre (Dominique Fishback), una joven cuya obsesión por la mayor estrella del pop del mundo la lleva a emprender un inesperado viaje por todo el país mientras todo va dando un giro de lo más oscuro. Prime Video

División Palermo

Una comedia que arriesga y juega siempre al límite pero que consigue no solo momentos graciosos sino que hace lucir a todos sus personajes. La historia se centra en una guardia urbana inclusiva creada con el fin de mejorar la imagen de las fuerzas de seguridad y con la llegada de Felipe se completa el equipo que sale a la calle.

Allí, entre varias situaciones absurdas, aborda temas como el amor, el trabajo, la sexualidad, la inseguridad y, claro, la discriminación, pero lejos de victimizar a sus protagonistas cuenta historias bastante cerca de la realidad. Está completa en Netflix.

División Palermo | Tráiler oficial | Netflix Netflix

La nueva vida de Toby

Un hombre de 40 años tiene que rehacer su vida tras haberse divorciado de su mujer. No parece una historia muy diferente a varias, pero lo innovador y que vale la pena explorar, es cómo se cuenta esta historia. Jesse Eisenberg interpreta a Toby, este padre que debe hacerse cargo de sus hijos cuando la madre desaparece y paralelamente intenta tener una vida mientras busca cómo aceptar su presente.

Además, el actor lleva el relato adelante complementando lo que sucede en pantalla mientras el personaje repasa como llegó hasta ese lugar con su ex pareja. Una serie íntima, casi reflexiva sobre cómo es pasar la barrera de los 40 en el 2023. Bien de actuaciones, historia y más. De lo más emotivo en ficción de este año. Está en Star+

La Nueva Vida De Toby | Tráiler Oficial | Star+ Star+

Bronca

El creador de la serie, Lee Sung Jin, contó en varias entrevistas que el concepto de la serie nació de estar en una discusión de tránsito bastante violenta que terminó a tiempo, pero que imaginó que hubiese pasado si continuaba en esa misma situación. De allí sale Bronca, la serie de Netflix que dio que hablar no solo por la historia sino por la dirección, la fotografía y el arte de las serie, pero también cómo se hace cargo de esa situación y la lleva al extremo para entender los límites del ser humano en estas circunstancias.

Aunque llega un punto que agota el recurso de la venganza, ahí es donde aparece el mejor desarrollo de personajes. Buenísimas actuaciones de Steven Yeun y Ali Wong además de un gran elenco. Está completa en Netflix.

Bronca | Tráiler oficial | Netflix La venganza sabe mejor cruda. Ve el tráiler oficial de «Bronca», la nueva serie de Netflix protagonizada por Steven Yeun y Ali Wong. Netflix

La maldición

Un experimento interesantísimo sobre un matrimonio, su estrategia para hacer un negocio y algo que sale muy mal que los marcará para siempre. Emma Stone y Nathan Fielder protagonizan La maldición (The Curse). Whitney y Asher Siegel son una pareja de promotores inmobiliarios que buscan revolucionar un pueblo ubicado en la frontera de México. Su proyecto es realizar viviendas de energía neutra y empleos en cafeterías ecológicas.

Ante la dificultad de establecerse, crean un reality show llamado Flipanthropy, el cual es producido y dirigido por el personaje de Benny Safdie, Dougie, quien sigue las peripecias del matrimonio. Pero todo se va a complicar cuando son víctimas de una maldición, desequilibrando por completo sus vidas. Una comedia dramática con una buena mixtura de géneros y actuaciones destacadas. En Paramount+.

La Maldición | Tráiler Oficial | Paramount+ Una comedia terrorífica que cuenta cómo una maldición altera la relación de una pareja recién casada se está asomando. Paramount+

El jurado

La comedia está nominada a cuatro Emmy y, como la anterior, es un experimento con formato de Reality Show sobre cómo funcionan los juicios civiles en Estados Unidos. Más cercano al mockumentary (falso documental) mezclado a una joda para Showmatch, Jury Duty es una obligada de este año.

La serie creada por Lee Eisenberg y Gene Stupnitsky (guionistas de The Office) se mete de lleno en el proceso de elección de un jurado de un juicio civil en Estados Unidos y desarrollo de éste, pero en realidad es una gran mentira, menos para Ronald Gladden, que no sabe que todos son actores y que fue creado para filmar una serie donde él sería el protagonistas aunque todavía no lo sabe. Brillante. Está en Prime Video.

Jury Duty - Tráiler Oficial | Prime Se basa en el funcionamiento interno de un juicio mediante un jurado estadounidense, en el que todos los miembros son actores menos uno. El único entre ellos que no lo es aún no ha descubierto que todo allí es falso y está planificado. Prime Video

Pluto

La obra de Naoki Urazawa tiene ocho episodios de una hora de duración cada uno y es de lo mejor de Netflix en su apuesta por convertirse en una plataforma con buen contenido de anime. La historia se desarrolla en un futuro donde los robots y la inteligencia artificial son una parte común de la sociedad donde muchos la aceptan, pero una pequeña parte reniega de su presencia.

En este mundo, el detective Gesicht deberá resolver una serie de asesinatos de robots altamente avanzados, incluyendo a Pluto, considerado el robot más fuerte de la Tierra. La trama explora temas profundos relacionados con la identidad, la conciencia y y el uso y liberación de la IA en un contexto donde la línea entre humanos y robots se vuelve cada vez más difusa. De una profundidad abrumante y una lectura del futuro cercano tangible. En Netflix.

Pluto | Tráiler oficial | Netflix Netflix

Soy Virgo

Serie original de Prime Video que pendula entre la comedia juvenil y la sátira superheroica. La ficción surrealista del autor de Sorry to Bother You sigue la historia de un joven gigante que es escondido por sus padres la mayoría de su vida hasta que un día decide disfrutar el mundo exterior. Protagonizada por Jharrel Jerome (Así nos ven), la serie pone el foco en una vida de recluisión y negación, pero finalmente la liberación.

El tema es que posteriormente el protagonista será usado como ejemplo por la comunidad de superhéroes. Siete episodios de lo más bizarro y divertido de la televisión en el 2023. En Prime Video.

Soy virgo - Tráiler oficial - Prime Video ¡Boots Riley está de regreso con la mayor historia de la mayoría de edad de todos los tiempos! Soy virgo llegará el 23 de junio. Prime video

Círculo cerrado

La nueva serie de Steven Soderbergh podría no ser muy popular por su complejidad, pero sin dudas es uno de las series más logradas del 2023. Con Claire Danes y Timothy Olyphant protagonizando, además de Zazie Beetz, Dennis Quaid, CCH Pounder y Jharrel Jerome, sigue la historia del secuestro de un adolescente de una familia millonaria y con varios secretos. Pero todo se vuelve bastante raro cuando en el siniestro hay un grave error.

Es de esas series donde nada es lo que parece: una conspiración que implica a la mafia guyanesa y a un imperio gastronómico e inmobiliario. En HBO Max.