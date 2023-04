Lali Espósito reveló un detalle inesperado sobre su relación con Lola Índigo: "Es verdad"

Luego del remix con Callejero Fino y La Joaqui, Lola le reveló que le había respondido: “Le mandé un mensaje y le puse: 'Guacha, sacaste esta canción', porque me explotó el teléfono a mí. Y me dice: 'Jajaja sí, después te cuento' y quedamos ahí que cuando nos veamos, charlamos de todo esto”.

Sin embargo, en un stream con Boffe reveló la verdad: “Voy a contar algo. Es verdad que yo me estuve besando con una rubia, pero no es Lola índigo. Le estoy rompiendo el corazón a mucha gente, pero no es Lola”.

Y agregó: “No me besé nunca con Lola Índigo. La amo. ¿Le daría un beso? También, pero no es Lola la rubia del beso, es otra”.

La indirecta de Lali Espósito a los Premios Gardel y al tema de La Mosca

Tras no ser nominada en ninguna categoría pop en los Premios Gardel, Lali Espósito salió a mostrar su enojo en redes sociales. Pero como no fue suficiente, al momento de sacar su nuevo álbum aprovechó a tirarle una indirecta no solo al evento sino también a chicanear a La Mosca.

"Yo soy muy copada con la música que estoy haciendo, con el género que elijo, y después estará quién lo considera o no. Es súper subjetivo, es rari el mundo premio. Cuando te toca lo disfrutás, y cuando no te quejás. No sé si mi nuevo disco pueda ser tan pop como 'Muchachos' de La Mosca", aseguró y despertó las carcajadas de todo el programa.