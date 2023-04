La furia de Lali Espósito: estalló contra los Premios Gardel tras ser ignorada

Luego de haber recibido una sola nominación para los Premios Gardel y no haber estado en las ternas de categorías POP, Lali Espósito estalló en redes sociales con una serie de acciones que dejaron en claro su postura . Además, dejó de seguir la cuenta del evento en Instagram.

Esto la enfureció a la cantante y le puso me gusta a un video en el que ella hace un dueto con la banda Miranda en un show. Allí cantan Yo te diré. Lo curioso es que el like que puso dice: “Acá está el Pop, por si no saben dónde buscarlo”.

Además, entre otras de las acciones dejó de seguir a la cuenta de Premios Gardel. Sucede que en la terna Pop está Tini Stoessel nuevamente con La Triple T, luego le sigue Una mujer como tú de Los Ángeles Azules y Luciano Pereyra, y el hit de La Mosca Tse-Tse que fue escuchando durante el Mundial: Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar.

https://twitter.com/FandomAguerrid/status/1645873459342512130 Lali dejo de seguir a los Premios Gardel en Instagram luego de ser completamente ignorada en categorias POP. pic.twitter.com/D56fmrDFWq — Fandom Aguerrido (@FandomAguerrid) April 11, 2023

Premios Gardel 2023: anunciaron los nominados y hay una gran sorpresa

Los Premios Gardel 2023, la fiesta más importante de la música nacional, ya tiene a los distintos artistas que competirán en las 48 categorías que serán entregadas en un gran ceremonia el próximo 16 de mayo en la Ciudad de Buenos aires.

Quienes buscarán la máxima estatuilla de la noche, el Gardel de Oro, serán: Ciro y los Persas con Sueños (Un viaje en el tiempo); María Becerra con La nena de Argentina; Babasónicos con Trinchera avanzada; Trueno con Bien o Mal; y Dante Spinetta con Mesa dulce.