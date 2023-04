Lali Espósito reveló la verdad de su vínculo con Lola Índigo

"Entonces, claro, yo voy al estudio y digo: 'bueno, voy a hablar de algo. ¿De qué voy a hablar? Che, quiero hacer una canción de esto', por eso digo lo de la portada y todo eso...", explicó en relación al fragmento del tema musical.

Lejos de negar las versiones, Lali confirmó la historia de la canción: "Yo la escribo para ella, por eso tiene ese tinte español también, ella estaba también en un momento de lanzamientos de cosas y no pudimos coincidir".

"Yo quería sacar la canción igual. No pude coincidir con los deseos de Lola en ese momento, que tenía otras cosas musicales, y dije: '¡Che, a mí me parece un temazo, yo lo voy a sacar!'. Así que lo saqué y ella se cagó de risa como: '¡Ah, sacaste este tema hija de puta!' y ahora me respondió en una canción".

La canción que mencionó la artista argentina es M.A. Remix, estrenado hace pocas semanas junto a BM, La Joaqui y Callejero Fino y donde Índigo canta "Ella es de Buenos Aires y a Madrid me la traje. Me cogió en la Bresh y a mí me puso salvaje".

"Igual yo no siento que me respondió a mí. ¡Te lo juro! Igual le mandé un mensaje y le puse: 'Guacha, sacaste esta canción', porque me explotó el teléfono a mí. Y me dice: 'Jajaja sí, después te cuento' y quedamos ahí que cuando nos veamos, charlamos de todo esto", detalló Espósito.

Finalmente, Lali habló por primera vez de la relación que tiene con Lola Índigo y dejó en claro que "no es lo que la gente imagina: creen que tenemos dos niñas, que nos casamos ahora en abril y no. Es una amiga que me he cruzado por la música y con la que tengo muy buena onda. Una amiga, chicos, una amiga".

