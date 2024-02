Lali Espósito reveló cómo fueron sus vacaciones y qué microbikini total black fue la más usada

Lali Espósito vistió una microbikini total black en sus vacaciones y marcó tendencia. La cantante eligió un conjunto que se encuentra entre los más elegidos por las famosas. En las fotos de su viaje también se mostró con su novio Pedro Rosemblat, con quien pasó algunos días descansando en un destino paradisíaco. Nuevamente sorprendió con su look a sus más de 12 millones de seguidores alrededor del mundo y marcó la pauta del rumbo de la moda.

En una de las fotos, la cantante se muestra vistiendo un elegante traje de baño de dos piezas en color negro , compuesto por un corpiño de diseño triangular sencillo y una bombacha colaless de corte ultra cavado , con tiras ajustables a los lados. La artista optó por un look sin maquillaje, perfectamente acorde con el ambiente relajado de la playa.

Lali Espósito microbikini negra Instagram

Además, añadió un toque de color y estilo a su outfit con un pañuelo en la cabeza, decorado con un estampado de flores y rayas en tonos pastel, y unos modernos lentes de sol de forma rectangular y color negro.

La publicación rápidamente se llenó de reacciones positivas, con sus seguidores elogiando su estilo y enviando mensajes de felicitaciones por sus fotos con su nueva pareja. "Ya estamos listos 2024", escribió Lali en el pie de la foto, acompañado de emojis que reflejan su entusiasmo por el año nuevo.

Lali Espósito microbikini negra Instagram

Nuevamente marcó tendencia y confirmó su rol de referencia en la moda y su influencia en sus seguidores, quienes están atentos a cada paso y publicación que realiza informando sus novedades.

Lali Espósito microbikini negra Instagram

Coti Romero, la ex Gran Hermano, volvió a usar la microbikini estampada que es furor en la temporada

En un momento de nostalgia, Coti Romero recordó un día de sus vacaciones en el que vistió una microbikini floreada para pasar una tarde relajada comiendo frutillas. La ex participante de Gran Hermano subió a su cuenta de Instagram una serie de fotos de su último viaje y sorprendió a sus seguidores.

La influencer, de gran presente laboral, estuvo recorriendo distintas playas a lo largo del verano y pudo aprovechar las altas temperaturas para vestir una de sus prendas favoritas. En esta ocasión, eligió un traje de baño muy colorido, con un estampado de flores que mezcló tonalidades como el celeste y el rosa.

Coti Romero microbikini colorida instagram

El conjunto contó con un corpiño con molde triangular, uno de sus diseños favoritos. Además, le agregó una trenza a su pelo, lo que le dio un estilo veraniego. En la foto se la pudo ver disfrutando de unas frutillas en lo que parece ser un puesto cerca del mar.

Coti Romero microbikini color Instagram

"Me quedaron de las vacaciones (me gustan mucho las frutillas)", comentó en su posteo en Instagram. Sus seguidores reaccionaron dejando miles de "me gusta" y sumándose a la buena energía de su posteo. Con miles de elogios en la caja de comentarios confirma una vez más su referencia en la moda y su carrera ascendente en el entorno digital, siendo una de las más grandes influencers de estos momentos.