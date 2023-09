Lali Espósito le pidió perdón a Messi por un video en Instagram

“Yo tengo ‘Mejores amigos’ porque tengo un humor ácido y a veces jodo con cosas que digo ‘entre 10 millones de personas no quiero ofender a nadie ni que nadie diga ¿qué le pasa a esta loca? Entonces subí algo bizarro y gracioso de mi vida, jodiendo con un amigo. Y de pronto veo que lo había visto Leo Messi”, relató Lali, quien se mostró sorprendida por el hecho.

Y reveló lo que sintió en ese momento: “Me dio un poco de cosa que vea mi cara social con mis amigos, gritando". Ante la consulta del conductor de si en ese momento "estaba borracha", ella contestó: "No iba pedo pero parece que voy pedo todo el rato”.

En ese momento, Lali miró a la cámara y se disculpó con el jugador argentino: “Leo te juro que yo no soy así todo el rato, te quiero” y agregó: "Leo, si pensás que no estoy bien: tenés razón, pero no me dejes de seguir”.

Para evitar algún mal entendido, la multifacética artista aclaró que ella había sumado al futbolista a esa sección de la red social porque pensó "¿Cómo no voy a tener en mejores amigos a mi compatriota y número uno del mundo?’”.

La anécdota completa de Lali y Messi