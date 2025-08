Por otra parte, diferente fue la situación de cuando Luck Ra decidió salvar dos participantes en dos ocasiones distintas. Allí se le informó que no estaba permitido, pero que se le hacía una excepción a la regla. Pero los que sí notaron la situación fueron S ofi Martínez y Santi Talledo , quienes realizan la reacción en vivo del programa por Luzu TV, por eso llamaron a Diego Núñez, productor ejecutivo de La Voz y explicó toda la situación.

“Lali consideró que tenía que robar una vez más. No fue un capricho. Las reglas no son una cosa tallada en ningún lugar, en la misma etapa todos van a tener la misma cantidad de participantes, pero a ella le va a generar un problema. Entonces va a quedarse con uno más en el Knock Out y allí va a tener que eliminar a uno más. Ella asume el riesgo que tiene”, indicó.