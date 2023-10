La última canción de los Beatles ya tiene fecha de estreno: los detalles

La discográfica Universal Music Group confirmó el lanzamiento de la canción Now and Then para el jueves 2 de noviembre , siendo así el último tema original de The Beatles y servirá para una despedida oficial de la histórica banda.

Orce: "Me parece tonto tratar de vender una imagen de lo que uno no es"

El jueves 2 de noviembre a las 11 hs, Universal Music lanzará Now and Then luego de mucha expectativa entre los fanáticos y traerá del más allá a John Lennon y George Harrison para una emotiva despedida . Este tema será lanzado como single acompañado por Love Me Do, el primer corte con el que el legendario grupo de Liverpool se dio a conocer en 1962, a modo de gran parábola entre su debut y la composición final que cierra el círculo .

Además, será incluida en la nueva versión de los dos discos compilatorios conocidos popularmente como El Disco Rojo y El Disco Azul, una colección de grandes éxitos que abarca los períodos 1962-1966 y 1966-1970. Estos serán lanzados el 10 de noviembre y en distintos box sets.

Beatles última canción "La última canción de los Beatles", un emotivo anuncio. Universal Music

El origen del tema se remonta a los últimos años de los '70, cuando John Lennon grabó en una cinta casera, acompañado solo por su guitarra acústica, este corte y otras dos piezas nuevas: Real Love y Free As a Bird. En 1994, mientras Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr trabajaban en la serie Anthology, Yoko Ono les facilitó esta grabación para su inclusión.

Si bien los músicos pudieron añadir una instrumentación y nuevas voces a los tres temas, solo lograron editar las otras dos canciones. Lo que ocurrió fue que la cinta de origen en Now and Then presentaba muchas fallas de sonido que los dispositivos técnicos de la época no lograron sortear, por lo que fue descartada.

Recién en 2019 fue cuando el director Peter Jackson comenzó a trabajar en las cintas descartadas del documental Let It Be, donde pudo reflotar la idea de volver sobre Now and Then a partir de los nuevos instrumentos tecnológicos utilizados para "limpiar" esas cintas. Así es como finalmente podrá escucharse lo que Paul McCartney y Ringo Starr afirman será la última canción en la que están presentes los "fabulosos cuatro".