Paul McCartney anunció que los Beatles lanzarán una nueva canción con John Lennon: "Es aterrador"

Respecto de cómo lo lograron, el artista de 80 años confesó: "Es aterrador pero emocionante porque es el futuro. Habrá que esperar a ver a dónde nos lleva". De igual manera, gracias a este avance de la tecnología, McCartney reveló que esta será "la última canción de los Beatles" y anunció que será lanzada en 2023.

Beatles último concierto El 30 de enero de 1969 fue el último concierto en vivo de los Beatles. Redes sociales

Aunque no mencionó el nombre de la canción, se especula que se trata de una composición de John Lennon de 1978 llamada Now and Then. Esta canción había sido considerada previamente como un posible tema de reunión para los Beatles en 1995, pero al final eso no ocurrió.

La demo original fue recibida por Paul McCartney en 1981, un año después de la muerte de John Lennon, y era parte de un casete etiquetado como "Para Paul". Las grabaciones, de baja calidad, fueron realizadas por el cantante en su departamento de Nueva York utilizando un grabador portátil mientras tocaba el piano.