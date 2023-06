La traición de Juana Viale a Mirtha Legrand que dejó a las dos sin programa: "Me da mucha pena"

Juana Viale heredó el ciclo de Mirtha Legrand y no está cumpliendo con las expectativas.

"No se llegó a un arreglo económico", expresó Suar como principal causa de la interna por el espacio de Mirtha en la televisión. En esa línea detalló que Juana "no quería hacer el programa, ir al mediodía los domingos", lo que también generó que no se llegara a un acuerdo.

https://twitter.com/AmericaTV/status/1671318403012001792 Adrián Suar y la interna por el espacio de Mirtha Legrand en la TV



"No se llegó a un acuerdo económico".



"Juana no quería hacer el programa, no le gustaba los domingos".



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/6sE8RUhmps — América TV (@AmericaTV) June 21, 2023

Además, explicó que según lo que creyó el productor, Juana Viale quería tomar el lugar de los sábados a la noche, cuestión que el canal no tenía problema pero Mirtha Legrand se negó. "Mirtha los sábados y Juana los domingos, a no ser que ellas decidan cambiar", continúo Suar y señaló que la señora "dijo no".

Lo que llevó al actor a halagar a la conductora, ya que la calificó como una genia por su manera de luchar por el espacio. "A la productora y Nacho Viale no le cerraba, iban a perder plata, lo escucho y lo entiendo. Me da mucha pena que Mirtha no esté en el trece", finalizó Suar.

A partir de esta explicación, se rompió el silencio entorno a la interna en El Trece sobre el futuro de ambas estrellas y ante los rumores de una posible pelea entre los tres protagonistas. ¿A qué canal se dirigirá la Chiqui junto a Juana Viale?

mirtha legrand y juana vialejpg.jpg Los retos de Juana Viale a Mirtha Legrand por la vestimenta: Le tengo que andar diciendo...

Tras la polémica por su canción, Mirtha Legrand fue a ver a Nacha Guevara al teatro

Mirtha Legrand fue a ver el unipersonal de Nacha Guevara y aseguró que se emocionó "hasta las lágrimas". Con este gesto, la diva de los almuerzos desmintió los rumores de conflicto que se generaron por una de las canciones de la obra, donde Nacha canta que está "harta de Mirtha y de Susana".

La "Chiqui" fue este sábado por la noche al Teatro Astros, en la avenida Corrientes, donde fue ovacionada por el público. "Sos un ejemplo de vitalidad, energía y ganas de vivir", le agradeció Nacha al término de su presentación. Mirtha, por su parte, solo tuvo palabras de elogio.

https://twitter.com/teatroastrosok/status/1670565913031000065 MIRTHA LEGRAND se emociona hasta las lágrimas con NACHA GUEVARA



Anoche Nacha Guevara tuvo el placer de tener entre su público a la icónica Mirtha Legrand quién no tuvo más que buenas palabras para el espectáculo Nacha en Pijama pic.twitter.com/GItnFw87hX — Teatro Astros (@teatroastrosok) June 18, 2023

"Estoy emocionada de verte, de verte tan bien. Esa canción me parece divina, no me ha afectado en nada", aseguró entre risas, dejando claro que la letra no la ofendió. "Sos una artista de verdad, Nacha, sos una gran artista. Te admiro, te quiero y te valoro muchísimo", agregó.

"En una noche, realmente, como digo yo cuando me gusta mucho un espectáculo: 'altamente recomendable'. Y este lo es. Altamente recomendable, porque hay que llenar este teatro", destacó Legrand. En ese momento, Guevara bajó del escenario y la saludó con un abrazo.