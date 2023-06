El motivo por el que peligra el regreso de Mirtha Legrand a la televisión

"Habían avanzado bastante las negociaciones con América para que Mirtha desemboque allí, pero hay alguna tirantez por la bajada política sobre los temas que sí, los temas que no, los invitados que sí y los que no. Eso hoy traba un poco y ha enfriado negociaciones que estaban bastante avanzadas con el canal", comenzó explicando Lussich.

En tanto, la panelista del ciclo Nancy Duré acotó una nueva información. "En la mesa chica que acompaña a Mirtha a los teatros, a las cenas y demás, todos dicen ‘si estuviera cargo Carlos Rottemberg, ella ya estaría al aire‘", destacó.

Por su parte, Mariana Brey recordó el desembarcó de la diva de los almuerzos. "El año pasado Mirtha vuelve a la tele gracias a Carlos Rottemberg, no hay que olvidar que quien levantó el teléfono cuando las cosas no iban ni para un lado, ni para el otro, fue él", señaló.

Tras estos datos, Rodrigo Lussich y sus compañeras coincidieron con la información y pusieron en duda la vuelta de Mirtha Legrand en la pantalla grande de la televisión.

Mirtha Legrand le pidió al intendente de Villa Cañás que arregle su estatua

La estatura que hicieron en honor a Mirtha Legrand en Villa Cañás despertó una serie de polémicas por su poco parecido a la conductora. Una de las personas que apuntó contra le homenaje fue su hija, Marcela Tinayre, que desde su programa, Polémica en el Bar, consideró que la obra es "un mamarracho".

A pesar del agradecimiento de la Chiqui, se supo en las últimas horas se comunicó con el intendente de Villa Cañás para pedirle que hagan unas modificaciones a la estatua y sea más fidedigna a su figura.

"Les cuento: hablé con el intendente, que se llama Norberto Gizzi, que es encantador. Porque esto es con motivo de los 121 años de la fundación de Villa Cañás. Estamos mi hermano y yo y no la pusieron a Goldy, lamentablemente, mi hermana", explicó Legrand a la prensa.

Estatua Mirtha Legrand Twitter (@LeoAriasPrensa)

Y continuó: "Le dije: ‘Mire, Norberto, la estatua no es buena, como dijo Marcela, ni los dientes son míos’. Entonces me dijo: ‘Bueno Mirtha, la vamos a sacar’. Pero yo le dije: ‘Mire, no la saque, hágala arreglar porque es de un escultor de Laboulaye, de Córdoba, que no me conoce seguramente. Dele una foto mía y que me haga de vuelta con la foto porque yo no me reconocí".

No obstante, dejó en claro que la idea del homenaje "es muy buena". Acto seguido indicó "yo agradezco muchísimo a los cañaseños, porque me adoran y los adoro, es un pueblo maravilloso".