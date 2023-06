La romántica celebración de Julián Álvarez tras consagrarse campeón de la Champions League

Julián Álvarez Redes sociales

En la actualidad, los fanáticos la aceptan aún más, por ese motivo se generó revuelo en Twitter cuando se viralizó la foto compartida. Se trata de una imagen publicada en el Instagram de ella que es titulada en mayúscula y con un corazón: “Campeones”.

Ambos vestidos con la camiseta del Manchester y con la Orejona en manos de Julián. Se dieron un beso y compartieron la foto que recibió cientos de felicidades y me gusta.

Julián Álvarez, campeón de la Champions: "Terminamos la temporada ganando todo"

El futbolista campeón mundial Julián Álvarez se consagró como ganador de la Champions League de Europa, tras la victoria de Manchester City, que levantó por primera vez la Orejona, sobre Inter en la final que se jugó en Estambul.

"Fue una temporada magnífica en lo personal, no solo por las victorias sino porque aprendí mucho, crecí mucho como jugador, como persona. Era un desafío para mí venir de la Argentina a otro país, a otro fútbol y la verdad que me recibieron muy bien, me ayudaron mucho y hoy terminamos la temporada de la manera que todos queríamos ganando todo", sostuvo La Araña.