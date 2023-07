La revelación de la China Suárez en One+ sobre su vida real: "Nunca armé..."

La China Suárez en One+: "Tengo muy en claro cuál es mi vida real".

La China Suárez habló en exclusiva en One+ e hizo una reflexión acerca de su vida y su exposición en los medios de comunicación. Además, se refirió a su nueva canción “Desaniversario” que habla de las separaciones.

“Tengo muy claro cuál es mi vida real, tengo muy en claro cuál es la China. Nunca armé un personaje porque al haberme mostrado de tan chica ya me conocen así”, expresó puesto que trabajó en Rincón de Luz y fue una de las protagonistas de Casi Ángeles cuando era adolescente.

Y agregó: “Crecimos con una cámara y la gente nos conoce por quiénes somos más allá de las cosas que se inventen. Lo tengo muy naturalizado porque crecí a sí”.

Por otro lado, se refirió al estreno de su nueva canción Desaniversario. “Uno habla de sus experiencias y no me hago la boluda. Es una linda forma de hablar y que mucha gente se sienta identificado no solo con el amor sino con desaniversarios”, concluyó.

La indirecta para Rusherking que la China Suárez incluyó en "Desaniversario", su nuevo tema

A casi tres meses de su separación de Rusherking, Eugenia "La China" Suárez está enfocada en su carrera musical. La cantante se mostró feliz por su nuevo contrato con una discográfica y este fin de semana estrenó Desaniversario, su nuevo tema, donde incluyó una indirecta para su exnovio.

"Esta canción va dedicada a todos los aniversarios que no pudieron ser. A veces no es una persona quien te rompe el corazón, sino la frustración de algo que no pudo ser", explicó La China. El video se estrenó el jueves y acumula más de un millón de reproducciones en YouTube.