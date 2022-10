La revelación de L-Gante sobre su relación con Wanda Nara: "Wanda es celosa y cuando estoy con ella..."

El intérprete de El último romántico relató que sobre el futuro juntos que "todavía no se fue pero podríamos vernos afuera" en algún viaje y reveló cómo son sus salidas: "Ella me sacó a comer a Gardiner (comí un pulpo) y cuando tuve que invitarla yo, se me hizo tarde y nos fuimos a un carrito que está en la Costanera. Yo me comí un lomito y ella un chori”.

Elián Valenzuela, tal el nombre de L-Gante, se mostró emocionalmente contenido y destacó lo logrado por Wanda: "Es un gran objetivo tener una casa tan linda como la de Wanda pero uno tiene que lograr las cosas por sus propios medios".

L-Gante se desmintió que Wanda Nara maneje su carrera

El cantante L-Gante desmintió que la mediática Wanda Nara tiene intenciones de manejar su carrera como su manager: "Es mentira que Wanda va a ser mi manager".

Sobre los rumores de la mediática e incluso del interés de Marcelo Tinelli por su carrera, el cantante de Cumbia 420 aseguró: "Yo tengo una persona que es mi manager que administra las cosas que a mi no me da la cabeza como cuadrar las fechas, ver los shows y organizar los videos".