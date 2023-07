La reacción del novio de Maju Lozano tras su anuncio sobre el autismo

“Ya no me hacía feliz esto, no me siento cómoda siendo una persona triste. Tuve un año duro con la muerte de mi madre y, por otro lado, el 5 de mayo fui diagnosticada con autismo. Para mí es volver a nacer y reconstruir 51 años de dudas y buscar explicaciones dónde no las había”, había confesado la conductora en su programa Todas las Tarde por elnueve para aclarar su salida de la pantalla chica.