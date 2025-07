Ozzy Osbourne se despidió de sus fanáticos con Back to the Beginning.

"Esta fue la última canción de todas. El apoyo de ustedes nos permitió vivir una vida increíble. Muchas gracias desde lo más profundo de nuestros corazones", expresó Ozzy Osbourne como mensaje de despedida para sus miles de fanáticos presentes. Luego de esto, fue Sharon, su esposa y manager, quien habló con la prensa y confirmó la despedida definitiva.

Embed - Did You Notice Ozzy Osbourne’s Final Words Before His Farewell?#ozzyosbourne

En diálogo con Billboard, confesó: "No hay manera de que haya más. Hemos terminado, he estado haciendo esto desde los 15 años, y ya no quiero más. Solo queremos vivir nuestra vida y hacer lo que queremos, sin tener que seguir un itinerario". Con estas palabras, dejó en claro que había un agotamiento generalizado y justo se dio la casualidad de que el cantante murió 17 días después.

Pero eso no fue lo único, sino que Sharon Osbourne agregó: "El único arrepentimiento de Ozzy fue no haber tenido la oportunidad de agradecer a sus fans antes de terminar su gira mundial. No dejaba de decir que era su único arrepentimiento y que quería una oportunidad para agradecerles de verdad. Pensamos que esta sería la mejor manera de hacerlo". De esta manera, cumplió con su objetivo y parece haber cumplido con su sueño antes de morir.

Qué enfermedad padecía Ozzy Osbourne y de qué murió

Ozzy Osbourne, vocalista y fundador de Black Sabbath, falleció este martes a sus 76 años. La noticia fue confirmada por su familia mediante un comunicado donde señaló que el artista, y figura clave del heavy metal, murió "rodeado de amor".