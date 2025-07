Video: así fue el último show de Ozzy Osbourne con Black Sabbath

Al tratarse de la despedida de una banda histórica, Black Sabbath decidió brindar un show de casi nueve horas de duración , donde además de los presentes, hubo dos millones de personas viendo la transmisión en directo y con el formato de pay-per-view. En esta ocasión, las entradas se agotaron rápidamente y el espectáculo recibió el nombre Back to the Beginning , lo que se traduce como "De regreso a los comienzos".

La sede de Birmingham fue elegida porque allí nacieron los primeros acordes, es decir Tony Iommi y Bill Ward, mientras que luego fueron acompañados por Geezer Butler y el icónico Ozzy Osbourne. De esta manera, los cuatro miembros fundadores se reunieron en escena por primera vez en dos décadas para regalarle a sus fans una última e inolvidable noche.

Embed - Black Sabbath - War Pigs (FINAL PERFORMANCE) - Back To The Beginning Live in Birmingham 05/07/25

Algunos de los invitados sorpresa fueron Judas Priest, Billy Corgan, Tom Morello, Sammy Hagar, Steven Tyler, Ronnie Wood y Travis Barker. Incluso se vio a Tom Morello tocar junto a Nuno Bettencourt un tema en portugués en homenaje al fallecido futbolista Diogo Jota, y con Chad Smith interpretó el himno Whole Lotta Love de Led Zeppelin.

Pero el desfile de estrellas no se detuvo ahí, sino que Guns N' Roses ofreció una contundente mezcla de temas de Black Sabbath con sus propios clásicos como Welcome to the Jungle y Paradise City. Metallica también dejó su huella con Master of Puppets y una interpretación de Hole in the Sky.

Después de ocho horas de celebración, Ozzy Osbourne subió al escenario para un set solista. Sentado en un trono de cuero con forma de murciélago, interpretó cinco canciones, entre ellas Mama I’m Coming Home y Crazy Train, lo que dejó al público en un estado de euforia.

Embed - Black Sabbath (Back to the Beginning)

Al final del show, los cuatro miembros originales de Black Sabbath tocaron juntos por última vez y, durante treinta minutos, el estadio vibró con versiones de War Pigs, N.I.B., Iron Man y Paranoid. Al terminar, Ozzy Osbourne se dirigió al público con una sentida despedida: "Esta fue la última canción de todas. El apoyo de ustedes nos permitió vivir una vida increíble. Gracias desde lo más profundo de nuestros corazones".

Conmoción en la música: murió Ozzy Osbourne a los 76 años

El músico británico Ozzy Osbourne, líder de Black Sabbath, murió a los 76 años y conmocionó al mundo de la música, luego del último concierto que brindó con esa banda el 5 de julio en Birmingham para despedirse. Su familia confirmó el fallecimiento, que se produjo luego de padecer varios problemas de salud.