Ozzy Osbourne: las 10 canciones que definieron su carrera

Ozzy grabó nueve álbumes de estudio con Black Sabbath, de los cuales tres (Paranoid, Master of Reality y Sabbath Bloody Sabbath) están en la lista de pioneros y referentes del heavy metal. En su carrera solista grabó muchos álbumes más elogiados por el público que por la crítica como Blizzard of Ozz y Diary of a Madman.

Para quienes no lo conocían y para quienes ya quieren empezar a celebrarlo, estos diez temas son una referencia de sus creaciones, no necesariamente ordenados cronológicamente ni por sus ventas.

1. Bark at the moon

Esta es una ochentosa: fue el hit de su disco homónimo, el tercero de su carrera solista. en la primera escapada de Black Sabbath, Circuló mucho en MTV (otra antigüedad). En su letra licántropa, Ozzy aullaba: "Aquellos a los que la bestia está buscando/ miran con asombro y los oirás/ ladrando a la luna"

Embed - Bark at the Moon

2. Iron Man

Clasicazo de Sabbath. Una leyenda dice que no hubo banda de heavy metal que no hiciera una versión de Iron Man. Fue el éxito del segundo álbum de estudio de la banda lanzado en 1970, Paranoid, que dejó varios otros hits para la leyenda negra del rock.

Embed - Iron Man (2012 Remaster)

3. Into the Void

James Hetfield, de Metallica , la considera su canción favorita de Black Sabbath. Publicada en 1971 en su álbum Master of Reality , Into the Void se basa en un riff oscuro y poderoso que llega al delirio. Varios artistas versionaron este clásico, entre ellos, Soundgarden.

Embed - Into the Void (2009 Remaster)

4. Crazy Train

Es quizás la canción más conocida de Ozzy solista. Una memorable intro con la guitarra del legendario Randy Rhoads , quien antes de tocar con Ozzy había sido el violero de Quiet Riot, y que es el compositor del tema junto a Ozzy. Una letra que hacía referencia al temor a una guerra mundial como efecto de la Guerra Fría, un tema tenebrosamente actual. Incluida en el disco de 1980 Blizzard of Ozz.

Embed - Ozzy Osbourne - Crazy Train (Official Animated Video)

5. No more Tears

Es una canción del álbum solista homónimo de 1991. Con una duración de 7.23, es la canción como solista más larga de Ozzy en estudio. No es el tema más conocido de ese álbum y, sin embargo ocupa el puesto 71 en el Billboard Hot 100. El Príncipe de las Tinieblas consideraba a esta canción como "un regalo de Dios".

Embed - OZZY OSBOURNE - "No More Tears" (Official Video)

6. Children of the grave

Se incluyó en varios discos en vivo y de grandes éxitos y fue un clásico esperable en cada show tanto de Black Sabbath como de Ozzy solista. Alguna vez se señaló su similitud con "Sucio y desprolijo" de Pappo. En cualquier caso es un clasicazo del disco Master of Reality. White Zombie hizo una versión memorable de este tema.

Embed - Children of the Grave (2009 Remaster)

7. Sabbra Cadabra

Una canción feliz y esperanzada de Sabbath. Su letra dice en algún momento "Alguien por quien vivir/ Ámame hasta el fin de los tiempos". Pertenece al álbum de 1973 Sabbath Bloody Sabbath, que tuvo una particularidad: los teclados fueron ejecutados por el virtuoso Rick Wakeman, quizás más conocido por su trabajo con Yes y sus túnicas evanescentes.

Embed - Sabbra Cadabra (2009 Remaster)

8. The Wizard

En este tema aparecen los colores y las texturas de lo que luego serían los clásicos de la banda. Una canción compuesta en conjunto por los cuatro integrantes clásicos de Sabbath: el guitarrista Tony Iommi , Ozzy (quien ejecuta además una armónica inolvidable) el bajista Geezer Butler y el baterista Bill Ward. Está incluida en el álbum debut de la banda, que lleva por nombre, precisamente Black Sabbath, y al que muchos consideran, además, el primer disco de heavy metal de la historia.

Embed - Black Sabbath - "The Wizard" (Extended)

9. Shot in the Dark

Quizás algunos de los fans de Ozzy maldigan la incorporación de este tema en este lacrimógeno decálogo del día en que Ozzy abandonó el plano temporal. Tiene una sonoridad tan ochentas que da urticaria a las huestes del mal, pero es también parte de la historia del Príncipe de las Tinieblas. Es el último tema de su álbum de 1986, The Ultimate Sin. Se convirtió en su primer simple en aparecer en el Billboard Hot 100. El bajista de su banda por entonces, Phil Soussan, le presentó la canción a Ozzy y entre los dos la reelaboraron. Después hubo debate sobre la autoría.

Embed - Shot in the Dark

10. Hellraiser

Es una canción adorada por los fans de Ozzy porque fue escrita en colaboración con Lemmy Kilmister, el recordado líder de Motörhead. En su composición, además, participó otro habitué de la fauna Osbourne: el guitarrista Zakk Wylde. También fue publicada en el álbum No More Tears. Nunca fue lanzada como simple, pese a ser una de sus canciones más conocidas.