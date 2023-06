La primera imagen del hijo de Alex Caniggia y Melody Luz que enterneció las redes sociales

La bailarina publicó una imagen junto a un texto en TikTok y no tardó en sacar conclusiones sobre la apariencia de Vicenzo. "Yo no nací y ya hago caras serias... tiene la sonrisa pícara del papu (Alex) y mis caras de ort... ¿No que sí?" , indicó.

La exparticipante mantiene informados a sus seguidores sobre cada detalle del embarazo y hasta ahora solo recibió mensajes de aliento y de buenos augurios. "Súper bb, será muy amado. Ya lo tendremos entre nosotros. Muy feliz me hacen", "A disfrutar esta última etapa", "Ay lloré literal Cuánta emoción, alegría, ternura, ansiedad! Que maravillosa es la vida", fueron algunas de las frases que escribieron en la publicación.

Hace unas semanas, el conductor de El Trece aseguró que no pasará por el Registro Civil para sellar su amor con Luz, y justificó su decisión diciendo "que el casamiento es mufa y que terminará separándolos".

"Yo no me voy a casar", afirmó Alex, con firmeza. "¿No? Pero viene el baby...", consultó. A lo que el mediático le respondió: "Sí, viene el baby pero casamiento no. Viste que los casamientos son... (mufa)", concluyó Alex.

A principios de enero los mediáticos, dieron la noticia de que esperaban su primer hijo. "¡Ahora sí! Se viene bebé", escribieron junto a unas fotos en el hermano de Charlotte besaba la panza de Melody.

"Estamos muy felices, te esperamos con muchas ansias para mimarte y llenarte de amor. Te deseamos, te buscamos y te vamos a cuidar para siempre", comentaron. En ese momento la bailarina aprovechó para dedicarle unas palabras a su novio: "Nunca me imaginé que fueras el papá de mi bebé, pero la vida nunca deja de sorprender y es lo que más me gusta de vivirla". Y agregó: “Te amo, mi pingüi, hicimos nuestra mejor creación”.