La primera foto de Jorge Rial en su casa tras sufrir un episodio cardíaco en Colombia

En tanto, Mariana Brey compañera del conductor en Argenzuela, no confirmó la fecha de regreso, aunque advirtió que muchos televidentes esperan ansiosos su presencia en el ciclo.

rial en casa.png

Rial llegó el 10 de mayo al país e hizo escala en Leticia y luego en Santa Cruz de la Sierra, para finalmente arribar al Aeropuerto Internacional de Ezeiza minutos antes de las 21:10, a esa hora ya estaba esperando la ambulancia. Luego fue trasladado al Sanatorio Finochietto para realizarse estudios y tenerlo en observación tras la colocación del stent.

El doctor que sigue su estado de salud, Guillermo Capuya confirmó que el corazón "no había sufrido un daño significativo" y que la funcionalidad "había sido recuperada", por eso se espera una evolución favorable.

Luego de estar en condiciones, el conductor regresará a conducir Argenzuela, el programa que lidera desde hace varios meses y donde lo está reemplazando Mauro Federico durante estos días complicados. Vale recordar que Jorge Rial agradeció a través de todas las redes sociales por quienes rezaron por su recuperación.

JORGE RIAL está EN SU CASA tras EL episodio CARDÍACO

Las palabras de Jorge Rial en redes sociales

Tras el episodio que vivió, Rial publicó un mensaje donde agradeció a los médicos, a Dios y a "los que sin conocerme, pelearon a mi lado".

"Este fue el campo de batalla durante cinco días. Lo pude abandonar porque hubo mucha gente que me acompañó. Muy cerca y a la distancia. Momento de tristeza, cansancio pero también de descubrimiento. No tenemos control de absolutamente nada", escribió en su publicación.

En esa línea continuó con "Sólo de cómo llegar. No cuando, ni cómo ni dónde. Ahora a seguir en el camino porque Dios me dió otra oportunidad. A relamer las heridas que me dejó este pequeño pero intenso viaje, a curar el alma y el cuerpo y tratar de entender todo. A seguir recuperándome. Gracias los que, sin conocerme, pelearon a mi lado. Pronto estaré por ahí. Pero ya todo no será igual. Es imposible. Ya podré ir armando este rompecabezas que me regaló la vida".