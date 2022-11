La polémica tapa de Los Personajes del Año: cuál fue el criterio para elegir a los famosos

Luciana Salazar y su hija Matilda se llevaron todas las miradas por su look.

La revista Gente convocó este martes a artistas y figuras reconocidas para la foto de los Personajes del Año 2022 y se generó la polémica por la decisión de las figuras convocadas, donde no faltaron las tres divas argentinas Mirtha Legrand, Susana Giménez y Moria Casán. También se lució la actriz y conductora Florencia Peña.

Se supo, además, que Susana Giménez y Marcelo Tinelli no se fotografiaron con los demás sino que lo hicieron en otras locaciones. Y que a partir de ahora la revista no va a aceptar hacer la foto en otro lugar que no sea el de la Gala, en el Alvear Palace Hotel de Recoleta, en la Ciudad de Buenos Aires.