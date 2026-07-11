Con un golazo, Noruega soprende a Inglaterra y le gana 1 a 0 por los cuartos de final El equipo de Haaland y los británicos igualan en Miami en un duelo que definirá al posible rival de la Scaloneta en semifinales. Por Agregar C5N en









Inglaterra y Noruega juegan por los cuartos de final del Mundial 2026. Redes sociales

Un sábado de superacción nos prepara el Mundial 2026 que entra en su etapa más apasionante y decisiva: se cierran las llaves de los cuartos de final. Inglaterra cae ante Noruega por 1 a 0 en el Hard Rock Stadium de Miami, en un partido que definirá el posible rival de la Selección argentina, que se enfrentará a Suiza por un lugar entre los cuatro mejores del certamen.

Los nórdicos vienen de hacer historia al eliminar a Brasil, mientras que el combinado de Thomas Tuchel llega tras superar a México en un duro partido en el Estadio Azteca. Este cruce es de vital importancia para los seguidores argentinos, ya que de aquí saldrá el rival en una hipotética semifinal para el ganador de la llave de Argentina.

Con Francia ya clasificada a las semifinales tras vencer a Marruecos en Boston, el cuadro de los cuatro mejores del mundo empieza a definirse.

El vencedor del partido entre la Albiceleste y los helvéticos jugará la semifinal el próximo miércoles 15 de julio en Atlanta. El camino hacia la gran final del 19 de julio en Nueva Jersey está cada vez más cerca, y este sábado de "superacción" será determinante para las aspiraciones del equipo argentino en tierras norteamericanas.