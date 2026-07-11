En Vivo
11 de julio de 2026 Inicio

El antecedente de Messi ante Suiza que ilusiona a los hinchas en la previa de los cuartos de final

En el historial ante los helvéticos, el astro argentino tiene un partido que atesora: en pleno proceso con Alejandro Sabella como DT, el 10 metió por primera vez tres goles con la Albiceleste para conseguir la victoria por 3-1 en un amistoso en Berna.

Por
Messi brilló en Berna

Messi brilló en Berna, Suiza, para su primer triplete con la Selección.

La Selección Argentina se prepara para enfrentar a Suiza este sábado por los cuartos de final del Mundial 2026, y el recuerdo de una noche mágica en Berna alimenta la esperanza de los fanáticos. El 29 de febrero de 2012, en el Stade de Suisse, Lionel Messi firmó el primer hat-trick de su carrera con la camiseta nacional. En aquel entonces, el equipo atravesaba una etapa de reconstrucción bajo la dirección técnica de Alejandro Sabella, tras el difícil momento vivido en la Copa América 2011.

El equipo helvético se apoya en sus referentes para batallar en cada partido.
Te puede interesar:

Suiza, el último baile de una generación de oro: el rival que no debe subestimar la Selección argentina

Aquella jornada, que terminó con un triunfo argentino por 3-1, comenzó con un gol de la Leo a los 19 minutos tras una gran pared con Sergio Agüero. Aunque Xherdan Shaqiri logró el empate transitorio para los europeos, el capitán apareció en su máxima expresión sobre el cierre del encuentro. A los 88 minutos, Messi aprovechó un error en la salida defensiva para poner el 2-1 y, ya en tiempo de descuento, sentenció la victoria con un penal cometido sobre Gonzalo Higuaín.

El partido en Berna no solo fue una exhibición goleadora, sino que marcó el inicio de la consolidación de Messi como el líder indiscutido del grupo. Sabella, quien siempre defendió al rosarino de las críticas locales, destacaba en la previa la capacidad del "10" para movilizar fanáticos del mundo, calificando a la ciudad de Berna como "convulsionada" por su presencia. Messi llegaba a ese amistoso en un estado de gracia absoluto, habiendo anotado recientemente cuatro goles frente al Valencia con el Barcelona.

Messi define ante el arquero Yann Sommer, ya retirado en 2024.

Messi define ante el arquero Yann Sommer, ya retirado en 2024.

Además de este triplete, el historial general favorece ampliamente a la Albiceleste, que se mantiene invicta frente a los helvéticos con cinco victorias y dos empates en siete enfrentamientos. Otro antecedente de peso ocurrió en los octavos de final de Brasil 2014, cuando una genial asistencia de Messi permitió que Ángel Di María anotara el agónico 1-0 en el minuto 118 del tiempo suplementario, asegurando el pase a la siguiente ronda en aquella Copa del Mundo.

Hoy, con 39 años y tras haber alcanzado la gloria máxima en Qatar 2022, Messi buscará repetir la historia para meter a Argentina nuevamente entre los cuatro mejores del mundo. Aquel primer hattrick ante Suiza fue el punto de partida de una cuenta que hoy ya alcanza los 11 tripletes con la Selección nacional.

Lionel Messi empezaba en Berna su mejor a&ntilde;o de la historia: 91 goles en 2012.

Lionel Messi empezaba en Berna su mejor año de la historia: 91 goles en 2012.

Mirá el resumen de la victoria de la Selección argentina sobre Suiza en Berna en 2012

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El entrenador no confirmó el equipo, pero dio indicios.

Scaloni, en la previa del cruce con Suiza: "Será un rival difícil y lo respetamos como a todos"

Todos abrazan a Jude Bellingham, el héroe de Miami.

Con la clasificación de Inglaterra, así se van definiendo los cruces de semifinales

Maldini fue campeón del mundo con Italia en 2006.

Revolución en Italia: Paolo Maldini vuelve como director de selecciones mientras definen al nuevo DT

El feliz desenlace en los lagos de Palermo según el relato de Majo Staffolani.

"Fuimos todos Montiel": el emocionante rescate de una pelota en los lagos de Palermo que se hizo viral

Hinchas noruegos en Miami. 

Hinchas noruegos estallaron contra los ingleses por interrumpir el remo vikingo

Jude Bellingham metió doblete e Inglaterra le gana 2 a 1 a Noruega por los cuartos de final.

Inglaterra venció a Noruega por 2 a 1 en el alargue y se metió en semifinales

últimas noticias

Nicolás Occhiato habló sobre cómo está su relación con Messi y la Selección.

Nico Occhiato reveló como está su relación con Messi tras el escándalo de Flor Peña: "Hablamos..."

Hace 9 minutos
play
Alfano dio detalles de su relación amorosa con Maradona.

"¡Fui Dios!": el romance secreto de Graciela Alfano con Diego Maradona que terminó con un "milagro"

Hace 1 hora
Vanesa Carbone le dedicó un extenso mensaje a Martita.

Vanesa Carbone reaccionó a los dichos de Marta Fort sobre las novias de su padre: "Jamás formé parte de esa mentira"

Hace 1 hora
Tomás Cataldi hizo un descargo tras la denuncia. 

Habló el hijo de la influencer Geraldine Mayer tras denunciar maltrato psicológico: "Ya estaba cansado"

Hace 1 hora
play
El equipo argentino que dirige Felipe Contepomi logró un gran resultado.

Los Pumas vencieron 35-21 a Gales y sumaron su primer triunfo en el Nations Championship

Hace 1 hora