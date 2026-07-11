Suiza, el último baile de una generación de oro: el rival que no debe subestimar la Selección argentina

La Nati -abreviatura del alemán Nationalmannschaft- llegó a cuartos de final después de 72 años con un plantel de históricos que disputan su último Mundial, como Granit Xhaka y Ricardo Rodríguez, y la revelación del torneo, Johan Manzambi, quien será baja por lesión. Conocé la historia de un equipo preparado para esperar, contraatacar y hacer historia.

La Selección argentina se encuentra nuevamente en las puertas de la gloria, pero para alcanzar las semifinales de la Copa del Mundo 2026 deberá sortear un obstáculo que combina experiencia, pragmatismo y una sed de revancha histórica. Suiza, un viejo conocido que remite inevitablemente al agónico cruce de octavos en Brasil 2014, llega a esta instancia tras eliminar a Colombia por penales y consolidar su mejor actuación mundialista desde que fuera anfitrión en 1954. No es un partido más: es el duelo ante un equipo que ha logrado romper una barrera de siete décadas y que busca darle un cierre de oro a su generación más brillante.

El astrólogo que acertó el resultado ante Egipto vaticinó cómo le irá a la Selección en cuartos frente a Suiza

El conjunto helvético, conducido por Murat Yakin desde 2021, está entre los 8 mejores de una Copa del Mundo por tercera vez en su historia: las dos anteriores fueron en 1938 y 1954, muy lejos en el tiempo. A diferencia de otros rivales, Suiza no tiene una etiqueta fija: puede dominar la posesión, como hizo ante Qatar, o sobrevivir a partidos de bajísimo vuelo apelando al orden defensivo, como sucedió en su reciente clasificación ante el conjunto cafetero. Esta capacidad de mutar -utilizando dibujos que van desde el 4-3-3 hasta el 4-2-3-1- lo convierte en un rival "camaleónico" y sumamente complejo de descifrar para el cuerpo técnico de Lionel Scaloni.

"No sé si podremos detener a Lionel Messi en 90 minutos, menos en 120. Para los que jugamos en su era es un privilegio, pero también queremos mostrar nuestra personalidad y hacer que las cosas sean extremadamente difíciles para él": así de directo es Granit Xhaka, dueño de la 10 de Suiza y uno de los mejores jugadores helvéticos de la historia.

Centro neurálgico del fútbol suizo y eje sobre el cual gira toda la estructura de "La Nati", a los 33 años, el capitán y mediocampista del Sunderland se consolida como el termómetro de un equipo que depende casi exclusivamente de su capacidad para ordenar y distribuir el juego.

Junto al lateral Ricardo Rodríguez, Xhaka representa la memoria viva del plantel helvético, siendo los únicos dos sobrevivientes del recordado cruce mundialista ante Argentina en Brasil 2014. Con cuatro Copas del Mundo sobre sus espaldas, su liderazgo trasciende lo estrictamente táctico para convertirse en el pilar espiritual que guía a la denominada "generación dorada" suiza en lo que representa su último gran desafío internacional antes del cierre de un ciclo histórico.

¡RENDIDO ANTE EL GOAT! Granit Xhaka palpitó lo que será el cruce entre Argentina y Suiza por los cuartos de final de la Copa del Mundo y destacó el "PRIVILEGIO" de enfrentarse a Lionel Messi. #ESPNMundial pic.twitter.com/Pa3STyvnFg

Para la Scaloneta, neutralizar a Xhaka será la prioridad absoluta en la zona media para desactivar el circuito ofensivo rival. Los análisis tácticos coinciden en que la clave reside en ejercer una presión asfixiante que lo obligue a recibir de espaldas, impidiendo que pueda girar y conectar con sus extremos. Si la Selección argentina logra aislarlo de sus socios habituales, como Remo Freuler, habrá desconectado el motor principal de un equipo que se vuelve predecible cuando su capitán no puede conducir los tiempos.

Granit Xhaka, leyenda viva del fútbol suizo.

Johan Manzambi: la revelación del Mundial 2026 que Argentina no tendrá que sufrir

La gran preocupación del cuerpo técnico de Murat Yakin se confirmó en las últimas horas: Johan Manzambi, la joven promesa de 20 años y verdadera revelación de esta Copa del Mundo, no estará presente en el duelo de cuartos de final. El talentoso volante del Friburgo, que venía deslumbrando por su capacidad de desequilibrio, quedó marginado tras sufrir una contusión en su rodilla durante un entrenamiento previo al choque ante Colombia. Para Suiza, su ausencia representa la pérdida de su carta ofensiva más imprevisible; para la Selección argentina, un alivio de cara a un choque crucial.

Con apenas 20 años, Manzambi se había consolidado como el jugador más joven y dinámico del plantel helvético. Sus estadísticas en lo que va del certamen mundialista son contundentes: registró tres goles y dos asistencias, destacándose especialmente por un doblete decisivo frente a Bosnia tras ingresar desde el banco de suplentes.

Johan Manzambi está cerca de ser el jugador suizo más caro de la historia.

El jugador, de padre congoleño y madre angoleña, es también protagonista en el mercado de fichajes europeo. Manzambi está a un paso de pasar a la Premier League: Newcastle ofreció 60 millones de euros más bonus por objetivos por su pase. De darse la transferencia, lo convertiría en el futbolista suizo más caro de la historia. Hasta la fecha, es Granit Xhaka, capitán de la selección de Suiza, el jugador helvético más caro del país, producto de los 54 millones de euros que Arsenal supo pagar por él en 2016 para sacarlo del Borussia Monchengladbach.

En el plano estratégico, el delantero de Friburgo cumplía una función vital moviéndose con total libertad por detrás del referente de área, Breel Embolo, generando superioridades numéricas y rompiendo líneas con su velocidad. Sin su presencia, el equipo suizo pierde a su principal generador de juego dinámico y se vuelve una formación mucho más predecible y estática. La ausencia de su "mayor joya ofensiva" obliga a Yakin a replantear cómo abastecer a sus delanteros sin el futbolista que mejor interpretaba los espacios en los últimos metros.

¡BAJA CONFIRMADA EN SUIZA! El DT Murat Yakin anunció en conferencia de prensa, que Johan Manzambi no podrá jugar contra Argentina.



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Las fortalezas y debilidades de una Suiza que no regala nada

Bajo la conducción de Murat Yakin, el conjunto helvético se estructura principalmente sobre un 4-3-3 versátil, diseñado para alternar entre una presión alta agresiva y transiciones verticales veloces para herir entre líneas. No obstante, es un equipo pragmático que no duda en replegarse y ceder el protagonismo para golpear de contraataque cuando se enfrenta a potencias superiores.

En el arco, la seguridad está garantizada por Gregor Kobel, quien se consolidó como el sucesor natural de Yann Sommer tras su retiro internacional en 2024. La defensa se apoya en una línea de cuatro experimentada: Silvan Widmer, Manuel Akanji, Nico Elvedi y el histórico Ricardo Rodríguez. El lateral del Betis, con 143 presencias internacionales, aporta la cuota de liderazgo necesaria, mientras que Akanji llega en un gran nivel tras su paso por el Inter de Milán.

Embolo es el goleador de Suiza, detrás de Manzambi, con dos tantos: uno a Argelia y otro a Qatar.

El corazón del equipo late al ritmo de su capitán, Granit Xhaka, quien desde el eje central dicta los tiempos y la distribución del juego. Lo acompaña Remo Freuler, encargado de las tareas de relevo y balance defensivo, mientras que Fabian Rieder se suma como una opción con mayor llegada al área rival.

La ofensiva suiza recuesta su peligro por las bandas con la velocidad de Ruben Vargas y Dan Ndoye. A ellos se suma Noah Okafor, quien, tras resolver diferencias previas con el entrenador, se convirtió en una pieza de recambio fundamental tras su buena temporada en Inglaterra. El referente inamovible de área sigue siendo Breel Embolo, un delantero potente que arrastra una racha goleadora tanto en su selección como en la liga francesa.

El historial es alentador: Argentina nunca perdió contra Suiza en siete enfrentamientos, registrando cinco victorias y dos empates. Pero, en un Mundial, subestimar a la "Nati" sería un error imperdonable. Mientras el mundo observa las lágrimas de un Messi que vive su propio "último baile", del otro lado hay una generación de valientes suizos que no quiere que el sábado sea su función final.