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11 de julio de 2026 Inicio

Times Square se tiñó de celeste y blanco: multitudinario banderazo en la previa de Argentina vs. Suiza

Los hinchas argentinos coparon Manhattan para alentar a la Selección pensando en lo que será el choque por los cuartos de final.

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Los argentinos se concentraron en Times Square para alentar a la Selección.

Los argentinos se concentraron en Times Square para alentar a la Selección.

La Selección jugará este sábado los cuartos de final del Mundial 2026 y, como es costumbre, los hinchas argentinos convocaron a un banderazo en diferentes ciudades de Estados Unidos.

Selección argentina vs. Suiza, desde las 22.
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Uno de las más impresionantes se vivió en Nueva York, donde cientos de simpatizantes coparon Times Square para alentar al equipo comandado por Lionel Scaloni y capitaneado por Lionel Messi en la previo del duelo ante Suiza, en busca del pase a una de las semifinales de la Copa del Mundo.

Así, el corazón de Manhattan se tiñó de celeste y blanco con un impresionante banderazo que ya quedó entre las postales más increíbles de este Mundial con cantos y despliegues de banderas, bombos y camisetas, una marea de hinchas que dejó con la boca abierta a todos los presentes.

La Albiceleste jugará este sábado por los cuartos de final del torneo mundialista que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, ante Suiza desde las 22 (hora argentina) en el estadio de Kansas City. El vencedor se enfrentará en semis con el vencedor del duelo entre Inglaterra y Noruega.

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El festejo del alcalde Quinton Lucas en el banderazo argentino en Kansas

Otra de las convocatorias que se realizó en Estados Unidos en la previa del duelo entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 fue en Kansas, ciudad donde se disputará el segundo y último duelo de este sábado.

Además de la presencia de hinchas argentinos, también estuvo el alcalde Quinton Lucas quien, rodeado de cientos de fanáticos, cantó, bailó, alentó y tocó el bombo como un argentino más.

“Esta noche, Kansas City cobró vida cuando el Banderazo de Argentina irrumpió en la Plaza, preparando el escenario para el tan esperado partido de mañana. Olas de energía, banderas ondeantes y aficionados apasionados llenaron el aire, este es el latido del Mundial de la FIFA 26 en Kansas City”, escribió en sus redes sociales.

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