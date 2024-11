La osada apuesta de DC para competir con Marvel: sus películas cambiarán para siempre

En un mano a mano con Gunn, el director confirmó que DC Studios está trabajando en múltiples proyectos con clasificación R. "Tenemos una oportunidad de tomar estos personajes y realmente avanzar y hacer lo que creemos. Soy un gran creyente de que si contamos historias buenas y auténticas, se va a construir un universo que la gente va a amar y del que querrá ser parte durante mucho tiempo", confesó.

James Gunn DC Studios Warner Bros. busca que James Gunn sea el Kevin Feige de DC Studios. Redes sociales

De igual manera, aclaró que no todos los proyectos tendrán este género: "Se trata simplemente de contar una historia, y si va a tener clasificación R, PG, PG-13 o G, no me importa. Lo que importa es que sea digno de la historia". Con estas palabras, ilusionó a los fans de DC con la posibilidad de ver proyectos sangrientos de Superman, Batman y todos los históricos personajes.

