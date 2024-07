DC Studios realizó un inesperado anuncio sobre su nueva película de Superman

Esta película será la primera del "Capítulo 1: Dioses y Monstruos", es decir el nuevo Universo Cinematográfico de DC. El objetivo será intentar competir contra Marvel Studios, estudio totalmente consagrado en este aspecto y que ha dejado cuasi humillado al histórico creador de los superhéroes Batman, La Mujer Maravilla, Linterna Verde y Flash, entre otros.

James Gunn Superman logo DC Studios La nueva entrega de Superman llena de ilusión a los fans de DC. X (ex Twitter)

Por el momento, las películas que vendrán luego de Superman serán Supergirl: Woman of Tomorrow (26 de junio de 2026), The Authority, The Brave and the Bold y Swamp Thing. El penúltimo film será dirigido por el argentino Andy Muschietti, mientras que su hermana Bárbara estará como productora junto a James Gunn.

DC Studios decidió reiniciar su franquicia tras los recientes fracasos

Superman representa un reinicio para la marca de DC Studios en la búsqueda de cautivar a una nueva generación de espectadores. Después del reciente fracaso de Flash, la llegada de un nuevo Hombre de Acero encarna la oportunidad de explorar diferentes narrativas y ofrecer una experiencia cinematográfica única.