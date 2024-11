Histórico actor se postuló para volver en Deadpool 4: cuáles son los planes de Marvel

En diálogo con el podcast The Bonfire with Big Jay Oakerson and Robert Kelly, T.J. Miller fue consultado por su vínculo con Ryan Reynolds y sorprendió al confesar: "Hablamos hace un tiempo y ha sido un muy buen amigo. Creo que sería realmente increíble regresar para Deadpool 4". De esta manera, parece haber recibido un golpe de realidad con el éxito de taquilla que fue Deadpool y Wolverine.