La moda para el calor: Paula Chaves anticipó la microbikini animal print que es ideal para el verano

Paula Chaves se sumó a la moda de las microbikini animal print y sorprendió a sus seguidores. La modelo eligió este estampado para una producción de fotos. A la actriz se la pudo ver vistiendo un look que siempre está a la moda, como parte de la promoción de los productos de una marca con las que trabaja.

En cuanto al maquillaje, eligió uno discreto, enfatizando sus ojos con máscara negra y luciendo su cabello suelto con un efecto mojado, realzando la estética natural y sofisticada. Esta nueva apuesta de la modelo no solo refleja su estilo personal, sino que también establece una tendencia clara para el verano que se aproxima.

Sus seguidores, que ya suman más de 4 millones, en redes sociales no tardaron en reaccionar, llenando su publicación de elogios y "me gusta". La modelo viene subiendo a su perfil varias imágenes de sesiones de fotos anunciando lanzamientos de trajes de baño. Junto a la marca Swims Day, Paula Chaves confirma una vez más su influencia en el mundo de la moda en donde impuso su estilo.

Paula Chaves microbikini animal print Instagram

El recuerdo de Sol Pérez utilizando la microbikini que fue furor tras la tendencia Barbie

Sol Pérez compartió en su cuenta de Instagram un posteo vistiendo una microbikini XXS que usó en uno de sus últimos viajes. Este look consistió en un conjunto rosa, uno de los colores del año. La moda Barbiecore fue una de sus favoritas, siendo el tono que eligió para muchos de sus outfits veraniegos.

A la hora de marcar tendencia, la modelo es una de las preferidas por sus fans para ver los últimos looks que están a la moda. La panelista subió a sus redes sociales una serie de fotos en donde se muestra vistiendo un conjunto de dos piezas que usó en una de sus tantas visitas a la playa. Esta malla rosa contó con un corpiño con molde triangular y una bombacha ultracavada con tiras en los costados para ajustar en la cadera. Además, le sumó unas pulseras de distinto color, el pelo suelto y un leve maquillaje.

Sol Perez microbikini Instagram

“Dame mil mañanas de solcito”, escribió en el texto de la publicación. Sol Pérez es una de las grandes fanáticas del verano y de este tipo de prendas, por lo que se mostró contenta por aprovechar estas temperaturas en la playa. Sus seguidores no dejaron pasar la oportunidad de dejar sus "me gusta" y comentarios en donde elogiaron su look.

Sol Perez microbikini Instagram