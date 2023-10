Pampita mostró la moda del verano: microbikini animal print ideal para la playa

El animal print no pasa de moda.

Desde el caribe, Pampita sorprendió con su microbikini de diseño animal print. Como figura en el mundo de la moda, la modelo siempre está un paso adelante cuando se trata de tendencias, y esta vez no fue la excepción. En su perfil de Instagram, compartió una muestra del que seguramente será uno de los conjuntos más usados en el próximo verano.

pampita microbikini estampada Instagram

La modelo compartió este estilo a través de un reel en Instagram, donde demostró la versatilidad del traje de baño con diversas poses. El video no tardó en recibir una gran cantidad de me gusta y comentarios de sus seguidores, quienes elogiaron su elección y la producción que realizó.

microbikini pampita Instagram

pampita microbikini estampada Instagram

Ideal para el calor: Cinthia Fernández mostró la microbikini tornasolada que apuesta a ser la tendencia del verano

La bailarina y panelista de televisión, Cinthia Fernández, utilizó sus redes sociales para publicar imágenes utilizando una microbikini. La artista aprovechó el último fin de semana para descansar y subió imágenes a su cuenta de Instagram.

No es la primera vez que Cinthia utiliza sus redes sociales para mostrar sus looks y esta vez compartió un video del traje de baño metalizado que utilizó. Se trata de una malla enteriza que no tiene muchos detalles; la tela es metalizada en tonos nude y el corte inferior es ultracavado.

Cinthia Fernández. Cinthia Fernández.

Por otro lado, el traje de baño no cuenta con detalles extra más allá de un pequeño relieve que muestra la marca del mismo. Además, se destaca el escote en la espalda. La publicación rápidamente superó los 70 mil "likes" y se lleno de comentarios elogiando la indumentaria elegida por la bailarina.

Cinthia Fernández. Cinthia Fernández.