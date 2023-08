La Joaqui se quebró en medio de una entrevista: "Mi vida colapsó y no sé en quién confiar..."

En diálogo con el programa Cortá por Lozano, La Joaqui comenzó por revelar: "Cuando me pasó lo laboral y acepté lo que me estaba pasando, empecé a tener ataques de pánico . Estuve tres días sin dormir, como que tenía mucha energía en el cuerpo . No podía ir a lugares con mucha gente ". Así, dejó en claro cuál es el cuadro que tiene en el presente.

"Perdí a mi mejor amigo, al otro lo tengo que ir a ver a un lugar frío y me voy llorando de ahí. Pasaron muchas cosas en un año y de un grupo de 5 amigos estoy yo acá, las oportunidades no son iguales para todos. Cuando te llega, sentís que no lo mereces", continuó la cantante. En ese momento, comenzaron a aparecer las lágrimas, ya que se quebró con ese tema.

La Joaqui El Noba Con esto último, La Joaqui recordó a El Noba. Redes sociales

En cuanto a su presente, aseguró: "Me encantaría estar mejor. Estoy llorando mucho porque fue un año muy complejo y estoy haciendo lo mejor que puedo. Y a veces me cuesta, no sé en quién confiar y me encierro en mi casa". Esto último generó mucha preocupación entre sus fanáticos.

Para finalizar, La Joaqui decidió aclarar que no se droga: "Salen videos diciendo 'ay esta Joaqui, re falopera' y no, sinceramente estoy con calmantes, me cuesta modular a veces. Quiero volver a cantar, quiero estar con mis amigos... Siento que en un año mi vida colapsó y estoy reconstruyéndola como puedo". De esta manera, la cantante no dudó en explicar todo lo que le está ocurriendo.