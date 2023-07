La insólita cifra en dólares que pidió Charlotte Caniggia para ir a un reconocido programa de América Tv

Charlotte Caniggia es una de las participantes que estará presente en el Bailando 2023 por la pantalla de América TV tal como ocurrió en otras emisiones del programa de Marcelo Tinelli. Sin embargo, la mediática no suele exponerse en los programas de televisión de manera frecuente.

Ángel de Brito reveló por qué Marley no sale a defenderse de las graves acusaciones

Según reveló Ángel de Brito por redes sociales, la melliza de Alex solicitó "1500 dólares para ir al programa de Fernando Dente". Así lo informó el periodista junto a una imagen del conductor en ropa interior.

fer dente tuit angel de brito

La noticia causó revuelo en redes sociales y sorprendió a los fanáticos dado que se trata de una sola aparición, pero ésta no sería la primera vez que la hija de Marianna Nannis y el Pájaro Caniggia pide una abultada suma de dinero.

También se supo que su cuñada (novia de su hermano Alex), recientemente madre, Melody Luz, solicitó un gran cifra por aparecer y hablar en los medios.

Esta información la confirmó la periodista, Andrea Taboada. “Hoy a la tarde hablé con Fabián Esperón que es el representante de Alex y de ella y le pregunté por esto. Me dijo que sí, que los chicos están pidiendo dinero”, reveló.

"Y quise tantear cuánto porque me intrigaba, y me dijo ‘pregunta a la producción cuánto hay. Nosotros igualmente lo tuvimos acá y no pagamos nada. Pero en su momento, una de nuestras productoras habló con Melody y pedía 5000 dólares para una entrevista", finalizó la actual panelista del Diario de Mariana.