La inesperada revelación de Karina Mazzocco entre lagrimas en vivo: "Me arrepiento"

Contó que fue con su pareja Omar El Bacha y le dijo que estaba el músico presente. Pero que como ella ya era conocida, no se acercó: “Yo era Karina Mazzocco y no lo podía ir a cholulear. Y no saben cómo me arrepiento. Yo tenía que agradecerle tanta felicidad. Y no lo hice”.

Se quebró en llanto y el conductor la consoló: “¡Qué tonta! Una tiene que decir cuando quiere, cuando ama, cuando se equivocó, cuando admira. Como una tarada no lo hice y fue triste. Me hubiese encantado agradecerle tantos momentos de felicidad. Mi hijo canta todas sus canciones”.

Ante esto, comenzó una reflexión sobre no quedarse con las ganas de nada: je: “No se queden con nada, la vida pasa y no sabemos cuándo no estamos más. Hay que entregar el amor a quien nos lo despertó. Y Cerati es parte de mi vida”.

Explicó que Cerati no solo era su ídolo, sino que fue la persona que le “generó tantos momentos de felicidad. Nosotros que hablamos tanto de desencuentros familiares, a veces una se queda con el orgullo de decir, ‘me equivoqué, estuve mal’; o decirle ‘me hiciste feliz, con tu guitarra, con tus acordes y con tus canciones le pusiste música a mi vida’”.