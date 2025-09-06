La impresionante transformación de Peter Lanzani: dejó atrás el pelo largo El actor argentino modificó por completo su apariencia para adaptarse a un exigente desafío teatral, que lo obliga a multiplicarse en escena.







Peter Lanzani debió modificar su look para interpretar a 14 personajes distintos en la obra El Emperador Gynt. Redes sociales

En las últimas horas, Peter Lanzani volvió a sorprender con un cambio de imagen que lo muestra muy diferente a como se lo venía viendo en los últimos años. El intérprete dejó atrás su característica melena extensa y la barba desprolija para apostar por un look mucho más corto. Esta transformación no pasó desapercibida y rápidamente se convirtió en tema de conversación entre sus seguidores.

El motivo detrás de la decisión no responde a un simple capricho personal, sino a una necesidad profesional. El artista es actualmente el protagonista de El Emperador Gynt, obra en la que debe dar vida a 14 personajes distintos. Para esta exigente tarea, el nuevo estilo le brinda mayor comodidad y versatilidad sobre el escenario.

En el reestreno de la pieza teatral, Peter Lanzani se mostró desde las tablas con su renovado aspecto, evocando épocas pasadas de su carrera, como cuando encarnó roles en Un gallo para Esculapio, producción en la que también lucía un corte similar. Las imágenes difundidas en redes sociales dejaron en claro que el actor no solo asume cada papel con intensidad, sino que también moldea su imagen en función de las demandas artísticas.

Peter Lanzani nuevo look Con un estilo renovado, Lanzani recordó a épocas pasadas como en la serie Un gallo para Esculapio. Redes sociales La reacción de Peter Lanzani ante las críticas por su look El cambio de imagen no es la primera vez que despierta comentarios sobre su apariencia. Durante el tiempo en que llevó el pelo largo y la barba frondosa, recibió fuertes cuestionamientos en redes sociales. “Me han tildado de todo: sucio, linyera, zurdo asqueroso o facho de derecha. Hiere. Somos, por sobre todas las cosas, seres sensibles. Las balas pasan, claro que duele”, expresó en una entrevista.

A pesar de estas críticas, Lanzani defendió su estilo con una reflexión profunda sobre la relación entre el aspecto físico y la construcción de personajes: “Me fascina observar y analizar cómo las apariencias que uno adopta van cambiando la ‘fisicalidad’. La forma de movernos, de caminar, de gesticular, de respirar… Y eso se hace muy rico al tiempo de componer”.

Peter Lanzani El actor reconoció que los comentarios sobre su aspecto físico llegaron a afectarlo en su día a día. Redes sociales El actor reconoció, no obstante, que en más de una ocasión se sintió incómodo con la imagen proyectada y que los comentarios negativos impactaron en su vida cotidiana. “Es increíble cómo todavía seguimos juzgando a las personas por su aspecto. Y creo que eso será muy difícil de cambiar”, subrayó.

