Cinthia Fernández reveló por qué se fue de LAM: "Rompieron códigos porque..."

Esto sucedió en el verano cuando la mediática tuvo un conflicto con su pareja Roberto Castillo en San Luis, y sus compañeras querían tener su palabra, pero según contaron en su momento no las atendió: "No voy a ser careta, no estuve de acuerdo con cosas que pasaron", empezó.

Agregó: "Para mi no se portaron bien conmigo, se burlaron mucho, rompieron códigos porque expusieron chats privados. Eso nunca se hizo. Si discuto en un chat grupal con una compañera y lo filtran, no está bueno. Lo que pasa en el aire es otra cosas pero en chat no", aseguró.

Cinthia decidió contar su verdad a Ángel en el canal de streaming Bondi Live: "Primero no me daban los horarios. Yo no podía ir todos los días porque vivo a 60 kilómetros de capital, tengo mucho viaje. Mis hijas vienen del cole a las 4 de la tarde y yo me voy a las 5 para llegar a LAM, las vería una sola hora por día", detalló.

En este punto, el conductor aceptó su culpa por revelar las conversaciones privadas entre la empresaria y la producción del ciclo de espectáculos: "Nunca lo habíamos hecho, es cierto y no estuvo bien".

El cruce entre Cinthia Fernández y Yanina Latorre por la hija, Lola

Cinthia Fernández respondió en Bondi Live con un ataque directo a Yanina Latorre, una de las angelitas con la que tiene mayores diferencias desde siempre: “Vos pagas 1.500 dólares la Di Tella a tu hija. Yo no soy una nenita de mamá", apuntó.

Agregó: "Ella decidió pagarle la educación a su hija y yo no la critico por eso, la aplaudo. Porque a mí me encantaría poder hacer lo mismo con mis hijas (...) Si estudio no importa si es de canje o no... Tengo ganas de estudiar”, remarcó la modelo que expuso su decisión de estudiar mediante canje.

La mediática aclaró que puede hacerlo porque tiene independencia económica: "Tengo 70 trabajos, no me mantiene nadie, crie a mis hijas sin deudas. Nadie puede cuestionar mi esfuerzo”, opinó. Mientras, Yanina no se quedó callada y le contestó en su programa de radio: "Para mí el estudio se paga, no se canjea. Mi hija Lola ya terminó la facultad y trabaja. ¿Por qué atacan a una chica que no tiene que ver con esto?”.

Además, Yanina la criticó por defender a su pareja, el abogado Castillo, quien tiene denuncias de su exmujer por violencia de género.