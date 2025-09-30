La impresionante transformación de Macaulay Culkin, de Mi pobre angelito: así se ve ahora

Macaulay Culkin vive una etapa de transformación física que ha dejado boquiabiertos a muchos: ahora exhibe barba espesa, rasgos más marcados y una apariencia que contrasta con la imagen juvenil que lo lanzó al estrellato. En fotos recientes, paseando con sus hijos, el actor luce irreconocible respecto al niño que protagonizó Mi pobre angelito hace décadas.
Este cambio no es únicamente estético: Culkin ha atravesado momentos complejos —con altibajos emocionales y episodios delicados en su vida personal— que también influyeron en cómo se ve hoy. Su evolución refleja no sólo el paso del tiempo sino un deseo de autenticidad y de distanciarse de la caricatura mediática infantil.
Hoy, a sus 45 años, es fotografiado en Los Ángeles con un look más suelto y cotidiano: ropa cómoda, barba con canas y una presencia que transmite calma. Esta metamorfosis exterior coincide con una etapa personal de estabilidad familiar junto a Brenda Song y sus dos hijos.
macaulay culkin frisojpg.jpg
Macaulay Culkin con el paso de los años
Macaulay Culkin recordó los maltratos de su padre cuando hizo Mi pobre angelito
En el documental John Candy: I Like Me, Culkin reveló que durante los rodajes de su infancia enfrentó maltratos prodigados por su padre, Kit Culkin. Describió que John Candy fue una de las pocas figuras del set que percibió esas tensiones. “No era difícil ver lo complicado que era mi padre”, dijo.
Macaulay Culkin actuará en American Horror Story
En el documental, el actor reveló que su padre ejerció maltrato mientras rodaba “Mi pobre angelito”.
Si bien no detalló episodios específicos, el actor afirmó que la actitud abusiva se intensificó con su éxito: “De repente, llegaron la fama y el dinero, y se convirtió en un monstruo infame”. Culkin también reveló que hace más de 30 años no mantiene contacto con su padre, y que tanto él como sus hermanos y nietos rechazan toda relación con él.