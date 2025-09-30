La impresionante transformación de Macaulay Culkin, de Mi pobre angelito: así se ve ahora El actor de la reconocida película infantil reaparece con un rostro más definido, estilo relajado y un porte que marca el paso del tiempo.







Su nueva estética combina sencillez y naturalidad, lejos del brillo de su niñez.

Macaulay Culkin vive una etapa de transformación física que ha dejado boquiabiertos a muchos: ahora exhibe barba espesa, rasgos más marcados y una apariencia que contrasta con la imagen juvenil que lo lanzó al estrellato. En fotos recientes, paseando con sus hijos, el actor luce irreconocible respecto al niño que protagonizó Mi pobre angelito hace décadas.

Este cambio no es únicamente estético: Culkin ha atravesado momentos complejos —con altibajos emocionales y episodios delicados en su vida personal— que también influyeron en cómo se ve hoy. Su evolución refleja no sólo el paso del tiempo sino un deseo de autenticidad y de distanciarse de la caricatura mediática infantil.

Hoy, a sus 45 años, es fotografiado en Los Ángeles con un look más suelto y cotidiano: ropa cómoda, barba con canas y una presencia que transmite calma. Esta metamorfosis exterior coincide con una etapa personal de estabilidad familiar junto a Brenda Song y sus dos hijos.

macaulay culkin frisojpg.jpg Macaulay Culkin con el paso de los años

Macaulay Culkin recordó los maltratos de su padre cuando hizo Mi pobre angelito En el documental John Candy: I Like Me, Culkin reveló que durante los rodajes de su infancia enfrentó maltratos prodigados por su padre, Kit Culkin. Describió que John Candy fue una de las pocas figuras del set que percibió esas tensiones. “No era difícil ver lo complicado que era mi padre”, dijo.