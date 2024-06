La imperdible serie de Netflix que hace reflexionar sobre los reencuentros amorosos.

Está entre las series más vistas y trata de un romance que luego de 20 años, los enamorados se reencuentran y descubren que el tiempo no ha pasado en vano y los ha transformado en personas irreconocibles y todo cambiara de nuevo en sus vidas.

La serie se centra en la historia de Han Jae-hyun y Yoon Ji-soo, quienes se encontraron y se enamoraron durante sus años universitarios, en una época caracterizada por agitaciones y manifestaciones estudiantiles en las que se involucraron profundamente. Este amor representó la primera experiencia romántica para ambos.

Dos décadas después, el pasado resurge cuando se encuentran de nuevo en la escuela de sus hijos. A los 40 años, él se ha convertido en un hombre de negocios ambicioso y próspero, pero su vida personal enfrenta dificultades debido a la infidelidad de su esposa.

En contraste, ella, actualmente madre soltera, enfrenta la adversidad con trabajos temporales y enseñando piano de forma privada. Su reencuentro, tras tantos años, marca un punto culminante en sus vidas, comparable solo con su primer encuentro.

Embed - Jang Hye Jin ()The Season Like You|When My Love Blooms OST 1 (Sub español)