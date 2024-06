Series cortas imperdibles de Netflix: 3 ejemplos aprobados por la crítica.

Es una miniserie de Gran Bretaña que se estrenó en abril y se posicionó en el primer puesto del Top 10 durante varias semanas. Este drama psicológico, está basado en la obra teatral homónima y las vivencias reales de su creador Richard Gadd.

La trama gira en torno a las lamentables experiencias del autor con una acosadora que lo sometió a un grupo de mensajes y visitas no solicitadas. La obsesiva conducta de la acosadora se detalla mediante cifras impresionantes: 41.071 correos electrónicos, 350 horas de mensajes de voz, 744 tweets, 46 mensajes, cuatro cuentas falsas de Facebook, 106 páginas de cartas y una taza de té, reflejando la intensidad y gravedad del acoso experimentado por el comediante.

Esta impactante serie, solo tiene una temporada ya que la historia está cerrada, consta de solo siete episodios de aproximadamente 30 minutos cada uno. Tiene como protagonistas a los siguientes actores: Richard Gadd, Jessica Gunning, Nava Mau y Tom Goodman-Hill.

Es una serie de drama policial que cuenta con una sola temporada de ocho capítulos. La trama se centra en Kate Wyler, una embajadora novata que se encuentra por encima de su cabeza a pesar de ser una diplomática de carrera con experiencia más que suficiente para calificarla para el trabajo. Originalmente programada para dirigirse a una zona de crisis en Afganistán, se encuentra arrojada al fondo político en Londres.

Este drama político, está ambientado en medio de una importante crisis internacional, y sigue al personaje principal de Kate Wyler, una diplomática sobre la que recae un trabajo de alto perfil para el que no parece ser la más adecuada, el cual tiene consecuencias tectónicas tanto para su matrimonio como para su futuro político.

Esta emocionante y atrapante serie tiene a los siguientes actores como protagonistas: Keri Russell, Rufus Sewell, David Gyasi y Ato Essandoh.

Es una miniserie de drama estadounidense de 2019 creada, escrita y dirigida por Ava DuVernay que se estrenó en mayo de 2019. Está basada en el caso de la corredora de Central Park, acaecido en 1989, y se centra en las vidas y las familias de los cinco adolescentes sospechosos que fueron falsamente acusados y procesados por el ataque y la violación de una mujer en Nueva York.

