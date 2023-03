La hija de Sergio Denis pidió que se investigue la muerte de su padre

"Lo que nosotros vamos a reclamarle es que sentimos que la causa la están parando por un motivo que no entendemos", señaló Hoffmann en el programa A la Tarde, donde se presentó acompañada por su abogado y amigo de su padre, Diego Colombo.

"El fiscal ya tiene otros antecedentes donde lo han designado para parar causas. Es un especialista en este sistema y lo que hace es investigar lo investigado", coincidió el abogado. La familia denuncia que el escenario donde Sergio Denis se accidentó no cumplía con las medidas de seguridad obligatorias.

"El fiscal nos dijo que en realidad no está totalmente demostrado que la pasarela no estaba habilitada. Pero nosotros tratamos de demostrar esto, tener todos los planos y conseguir los papeles de la no habilitación de la municipalidad", explicó Hoffmann.

Sergio Denis se accidentó el 11 de marzo de 2019 mientras brindaba un recital en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán. Después de dar un paso en falso, cayó a la fosa de la orquesta y quedó inconsciente. Entró en un coma del que no pudo recuperarse y falleció 14 meses después, el 15 de mayo de 2020.

"Nosotros estamos seguros de que a Sergio lo mataron. Un accidente es cuando vos no lo podés prever y esto era absolutamente previsible. No hicieron nada para que no ocurra y este hombre no investiga nada", concluyó Colombo.