La guerra feroz entre Adrián Suar y la productora Kuarzo

El gerente de programación argumenta que la productora se empezó a dedicar a Gran Hermano y no hizo nada para que subiera el numero del reality que conduce Fantino.

En el tramo final pre debut, todo comenzó a derrumbarse cuando la productora encargada le comunico a El Trece las nuevas reglas y muchas modificaciones de formato que no estaban estipuladas , lo que hicieron que el debut se retrase y tuvieran que renegociar las condiciones para que saliera al aire lo mas parecido a lo que se había ofrecido.

Salió al aire y el rating no acompaño. La conducción no fue la mejor, el debate se desinfló, los participantes no rindieron lo necesario y los programas de la señal le dejaron de dar cobertura tan solo una semana después del estreno.

Fantino reality Por amor o por dinero eltrece

Suar estaba furioso y les pidió que, para no lo levantarlo antes de diciembre, hicieran todo lo que tuvieran a su alcance para que el rating mejorara… por eso dejaron las cámaras de los baños abiertas para los canales exclusivos y hacer entrar a algunos participantes para generar algo de conflicto, pero nada de esto funcionó.

También, te mostramos un almuerzo que tuvo el conductor con potenciales auspiciantes, y para que promocionaran sus marcas se les prometió que hasta habría una segunda temporada. Nada los convenció y de ese almuerzo no salió ni una sola entrada publicitaria.

La Noche Perfecta Sebastián Wainraich eltrece

Tal y como te anticipamos en primicia, el ciclo será levantado el 15 de este mes, haciendo que regrese a esa franja el late Night de Wainraich La noche perfecta, que había salido del aire para darle este espacio a Fantino.

Con la decisión tomada Suar está indignado porque, según argumenta, la productora se empezó a dedicar a Gran Hermano en Telefe y no hicieron nada para que suba el numero del rating. Es por este motivo que el gerente de programación le pidió a Kaurzo que le devuelva una parte económica de la inversión que se hizo.

La productora se negó a darle esta inversión y lo tuvieron que conformar con mas emisiones del programa de Guido Kaczka de las que ya estaban pactadas, junto con el regreso de El Gran premio de la cocina, para reforzar los números de la tarde.

El Gran Premio de la Cocina Redes sociales

Suar esta contra la espada y la pared, porque no puede romper todo tipo de lazos con ellos ya que justamente Kazcka es el que sostiene el prime time del canal y sabe que ante un conflicto que llegue a sus oídos, propuestas de la competencia no le faltaran.

Así se desarrolla esta guerra secreta con una productora a la que se le reclamaron nuevas ideas para su canal pero que tampoco le pusieron mucha voluntad en poder desarrollarlas, o al menos eso cree el gerente de programación.