Alejandro Fantino, en crisis: el Trece ya eligió a su sucesor en Por Amor o Por Dinero

La semana pasada te anticipamos en RatingCero que Alejandro Fantino quiere abandonar de Por Amor o Por Dinero, la gran apuesta de eltrece que no levanta cabeza. Esto despertó todas las alarmas no solo en el canal, sino también en Kuarzo, a la que esta información le cayó como un balde de agua fría, ya que no está planificado hacer ningún tipo de cambios y menos a tan poco tiempo de haber comenzado.